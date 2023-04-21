У Києві пройшло прощання із екснардепом Олегом Барною та командиром Валерієм Дороховим (фото)

Екснардепа Барну поховають 23 квітня у рідному селі Білобожниця Тернопільської області

Сьогодні, 21 квітня, у Києві на Майдані незалежності пройшло прощання із загиблими воїнами – екснардепом Олегом Барною та командиром єгерського взводу 31-річним тернополянином Валерієм Дороховим.

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Спочатку загиблих відспівали у Михайлівському соборі, а далі церемонія пройшла на Майдані незалежності. Віддати шану загиблим захисникам мали можливість усі охочі.

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На церемонії були присутні рідні, близькі, колеги загиблих героїв. Також попрощатися із захисниками прийшов Петро Порошенко з дружиною.

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Відомо, що поховають екснардепа Барну 23 квітня у рідному селі Білобожниця Тернопільської області.

Нагадаємо, Олег Барна загинув 17 квітня під час виконання бойових завдань під Вугледаром. Йому було 56 років. Зазначимо, що Олег Барна народився 18 квітня 1967 року, проходив службу в армії з 1985 до 1987 року. До 2014 року працював учителем математики, фізики, інформатики та допризовної підготовки у школах Тернопільської області. Колишній нардеп ще у 2015 році називав АТО повноцінною війною з Росією. Під час повномасштабного вторгнення він служив у 68-й окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша.