Буданов відреагував на свій заочний арешт у Росії

Очільник розвідки: «Мені приємно. Це хороший показник нашої роботи»

Головний розвідник України Кирило Буданов відреагував на заочний арешт Росії. Пообіцяв, ще краще працювати над відсіччю окупантів. Про це передає «Українська правда».

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Буданов зазначив, що це хороший показник роботи розвідки.

«Ви знаєте, скільки часу вже працюю і якось незручно було, що по мені ніяких рішень там не було. Мені приємно. Це хороший показник нашої роботи, зобов‘язуюсь працювати ще краще», – сказав він.

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Нагадаємо, Лефортівський районний суд Москви заочно заарештував начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова. ФСБ РФ звинувачує Буданова в організації терористичної спільноти, незаконному обігу зброї та тероризмі.

Раніше Буданов спрогнозував крах російської економіки.

Також він повідомив, який ракетний запас у росіян.

Нещодавно головний український розвідник повідомив, що війна в Україні закінчиться в дуже близькому майбутньому.

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До слова, триває 422-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник ціною великих втрат основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби на них відбито понад 60 атак противника. Найзапекліші бої ведуться за місто Бахмут.