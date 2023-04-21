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В України виникли проблеми з експортом електроенергії: названо причини

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В України виникли проблеми з експортом електроенергії: названо причини
Поки Україна експортує електроенергію до Польщі та Молдови
фото ілюстративне

Словаччина з 21 квітня припинила імпорт української електроенергії

Безперебійному експорту електроенергії до країн Європи перешкоджає відсутність порядку проведення спільних аукціонів з доступу до міждержавних перетинів, а Нацкомісія з регулювання енергоринку та комунальних послуг (НКРЕКП) зволікає із затвердженням цього порядку. Про це повідомили в «Укренерго».

Зазначається, що відсутність затвердженого порядку вже призвела до того, що Словаччина з 21 квітня припинила імпорт української електроенергії.

«Укренерго» протягом кількох років неодноразово зверталось до регулятора з проханням затвердити такий порядок за європейськими правилами. Фахівці надавали для цього всі необхідні дані та документи», – йдеться у заяві.

У компанії додають, що з травня 2022 року також регулярно інформували Міністерство енергетики, що питання спільних аукціонів залишається невирішеним.

Попри те, що НКРЕКП досі не ухвалила відповідний європейським правилам порядок проведення спільних аукціонів, компанія продовжує працювати з партнерами та робити все можливе, щоб експорт електроенергії міг відбуватися в рамках регуляторного поля, яке встановлено українським регулятором.

Поки електроенергію експортують до Польщі та Молдови.

Раніше повідомлялося, що Україна виявилась неготовою до початку експорту електроенергії.

А експорт електроенергії дасть «Укренерго» кошти на виплати «зеленим» електростанціям.

Теги: експорт Україна електроенергія

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