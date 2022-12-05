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ЗСУ вже недалеко від Кремінної: Гайдай обіцяє гарні новини від Генштабу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ вже недалеко від Кремінної: Гайдай обіцяє гарні новини від Генштабу
ЗСУ відбивають у ворога окуповані території
фото: Генштаб

Загарбники штурмують Білогорівку, щоб створити там плацдарм для наступу

Збройні сили України вже перебувають недалеко від Кремінної, що на Луганщині. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

Голова ОБА заявив, що варто чекати на добрі новини від Генштабу.

За словами Гайдая, Кремль поставив російським окупантам завдання захопити Бахмут. Через це вони намагаються окупувати всі населені пункти між ним і Лисичанськом.

Крім того, загарбники штурмують Білогорівку, щоб створити там плацдарм для наступу. Голова ОВА додав, що шестеро літніх людей продовжують там жити попри постійні атаки росіян. Наразі їх намагаються вмовити покинути домівки, але навіть звернення їхніх рідних поки не подіяли.

Гайдай зазначив, що всі обіцянки інтервентів щодо відновлення комунікацій в захоплених містах виявилися мильною бульбашкою. У таких населених пунктах не працює система опалення, а електропідстанції залишаються без ремонту.

Нагадаємо, триває 285-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом поточної доби, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни російські окупанти завдали масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі на всій території України. Зокрема під удар потрапили енергооб’єкти у Київській, Вінницькій та Одеській областях.

Теги: Бахмут ЗСУ опалення окупанти Луганщина Генштаб Сергій Гайдай

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