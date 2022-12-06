ЗСУ атакують позиції загарбників на лінії Сватове — Кремінна: карта боїв ISW

Війська окупантів обстріляли понад 20 населених пунктів на правому (західному) березі Дніпра

В Донецькій області російські окупанти не припиняють штурмові дії в районах Бахмута та Авдіївки, а в Луганській області військові ЗСУ атакують позиції загарбників на лінії Сватове — Кремінна. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

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Зазначається, що окупанти продовжували поступово просуватися в районі Бахмута, але ще не оточили місто, і проводили наступальні операції в районі Авдіївка — Донецьк. Крім того, штурмові групи ворога намагаються прорватися вглиб українських позицій.

Також війська РФ обстріляли понад 20 населених пунктів на правому (західному) березі Дніпра і продовжували завдавати ударів по Херсону.

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Крім того, в ISW нагадали, що російські війська здійснили чергову хвилю ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України 5 грудня. Аналітики зауважили, що попри те, що надана Заходом система протиповітряної оборони (ППО) продовжує зменшувати влучання високоточних боєприпасів з боку Росії, невеликий відсоток російських ударів, які обходять українську ППО, має «значний вплив» на українську критичну інфраструктуру.

Разом з тим в Інституті вивчення війни вважають, що ЗСУ ймовірно, вдарили по двох російських стратегічних авіабазах 5 грудня, завдавши їм незначної шкоди і продемонструвавши при цьому здатність України вразити російські тилові райони і, можливо, зірвати російську кампанію із завдання ударів по українській інфраструктурі.

Ключові висновки аналітиків:

Російсько-терористичні війська продовжували обороняти свої позиції на лінії Сватове – Кремінна від українських атак.

Окупанти продовжували поступово просуватися в районі Бахмута, але ще не оточили місто, і проводили наступальні операції в районі Авдіївки – Донецька. Українські джерела повідомляють, що невеликі російські штурмові групи чисельністю 15-20 осіб намагаються прорватися вглиб українських позицій.

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