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ЗСУ атакують позиції загарбників на лінії Сватове — Кремінна: карта боїв ISW

Альона Боженко
glavcom.ua
ЗСУ атакують позиції загарбників на лінії Сватове — Кремінна: карта боїв ISW
ЗСУ атакують ворога на лінії Сватове – Кремінна
фото ілюстративне

Війська окупантів обстріляли понад 20 населених пунктів на правому (західному) березі Дніпра

В Донецькій області російські окупанти не припиняють штурмові дії в районах Бахмута та Авдіївки, а в Луганській області військові ЗСУ атакують позиції загарбників на лінії Сватове — Кремінна. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що окупанти продовжували поступово просуватися в районі Бахмута, але ще не оточили місто, і проводили наступальні операції в районі Авдіївка — Донецьк. Крім того, штурмові групи ворога намагаються прорватися вглиб українських позицій.

Також війська РФ обстріляли понад 20 населених пунктів на правому (західному) березі Дніпра і продовжували завдавати ударів по Херсону.

ЗСУ атакують позиції загарбників на лінії Сватове — Кремінна: карта боїв ISW фото 1
ЗСУ атакують позиції загарбників на лінії Сватове — Кремінна: карта боїв ISW фото 2

Крім того, в ISW нагадали, що російські війська здійснили чергову хвилю ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України 5 грудня. Аналітики зауважили, що попри те, що надана Заходом система протиповітряної оборони (ППО) продовжує зменшувати влучання високоточних боєприпасів з боку Росії, невеликий відсоток російських ударів, які обходять українську ППО, має «значний вплив» на українську критичну інфраструктуру.

Разом з тим в Інституті вивчення війни вважають, що ЗСУ ймовірно, вдарили по двох російських стратегічних авіабазах 5 грудня, завдавши їм незначної шкоди і продемонструвавши при цьому здатність України вразити російські тилові райони і, можливо, зірвати російську кампанію із завдання ударів по українській інфраструктурі.

Ключові висновки аналітиків:

  • Російсько-терористичні війська продовжували обороняти свої позиції на лінії Сватове – Кремінна від українських атак.
  • Окупанти продовжували поступово просуватися в районі Бахмута, але ще не оточили місто, і проводили наступальні операції в районі Авдіївки – Донецька. Українські джерела повідомляють, що невеликі російські штурмові групи чисельністю 15-20 осіб намагаються прорватися вглиб українських позицій.
  • Російські окупаційні чиновники продовжили примусове вивезення українських дітей з окупованих територій Донецької та Луганської областей до Росії під приводом того, що діти потребують спеціальної медичної допомоги.
  • Загарбники обстріляли понад 20 населених пунктів на правому (західному) березі Дніпра та продовжили наносити удари по місту Херсон.
  • Російський сенатор від правлячої партії «Єдина Росія» Андрій Клішас запропонував Кремлю обмежити можливість росіян, які втекли з країни, щоб уникнути мобілізації, отримати роботу після повернення в Росію.
  • Головне управління розвідки України повідомило, що російські військові у взаємодії з Міністерством внутрішніх справ Росії вживають заходів для запуску до лютого 2023 року електронної бази для документування персональних даних усіх військовослужбовців та обмеження їхнього пересування навіть у невійськовій формі.
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Теги: Авдіївка військові Донецьк місто окупанти партії росія Херсон

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