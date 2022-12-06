6 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не варто з’ясовувати стосунки

У вівторок, 6 грудня, в Україні відзначають День Збройних Сил.

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Також у цей день у Фінляндії – День Незалежності, Іспанія – День Конституції, Перу – День національної поліції, Німеччина – День святого Миколая, Азербайджан – День працівників міністерства зв'язку та інформаційних технологій, Казахстан – День прокуратури.

День Збройних Сил України

Святковий день на честь ЗСУ, встановлений постановою ВРУ 1993 року. Відзначається щорічно 6 грудня – в день ухвалення 1991 року закону України «Про Збройні сили України».

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Цей День приурочений до дати прийняття Закону незалежної України від 6-го грудня 1991-го року «Про Збройні Сили України». Саме свято – День Збройних Сил України було встановлено у 1993-му році постановою Верховної Ради України від 19-го жовтня № 3528-XII.

До складу української армії входять всі роди військ, які представлені Повітряними і Військово-морськими силами України, а також Сухопутними військами. У структуру Сухопутних військ входить армійська авіація і аеромобільні війська, механізовані і танкові війська, ракетні війська і артилерія, високомобільні десантні війська і Війська протиповітряної оборони. У структуру Повітряних сил включені винищувальна і штурмова авіація, розвідувальна, транспортна і бомбардувальна авіація, зенітно-ракетні та радіотехнічні війська.

Починаючи з 2009-го, до Дня Збройних сил України присуджується Премія імені Богдана Хмельницького за краще висвітлення військової тематики у творах літератури та мистецтва в декількох номінаціях.

До російсько-української війни цей день відзначався урочистою церемонією покладання квітів до могили Невідомого солдата, відбувалися урочисті збори, церемонії вручення державних нагород, святкові концерти, а також феєрверки у містах розташування керівних центрів українського війська.

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Яке церковне свято

У церкві 6 грудня вшановують пам’ять Митрофана, який відомий як єпископ церкви, котрий жив приблизно в XVII-XVIII столітті і є одним із святих.

Народився Митрофан в сім’ї благочестивих батьків, мав сина і був одружений. Однак овдовів в 40 років, після чого вирішив відправитися у пустелю для того, щоб прийняти постриг і стати ченцем. Значно пізніше Митрофан стає настоятелем монастиря. Він дуже дбав про те, щоб зміцнити позиції церкви, активно займався створенням нових храмів і приймав усі заходи для того, щоб підвищити моральний і духовний рівень священнослужителів.

Народні традиції

Наші предки дуже весело проводили цей день: вони гуляли, грали, співали, влаштовували гуляння з пивом і пирогами, які готували разом. Так сильно раділи з того, що остаточно встановився санний шлях. Однак сильних веселощів, а тим більше бенкет краще не влаштовувати, так як зараз час Різдвяного посту.

Вшановували також і ворожили на тих, хто вирушив на війну. Для цього випікали три булки, а в одну з них вкладали хрест. Одну булочку клали на порозі, іншу – біля ікон, а третю – на лавку. Якщо булка з хрестом опинилася на порозі, то скоро повернеться додому родич з війни, а якщо біля ікон, то ця прикмета обіцяє йому смерть.

Народні прикмети 6 грудня:

Якщо на Митрофана 6 грудня мрячить дрібний сніг і вітер з півночі дме, то 6 червня проллється на землю «сліпий» дощик, принесений вітром з півночі.

Рідкісні хмари 6 грудня – прикмета до того, що буде холодна, але ясна погода.

Сонце за хмару ховається – буде буревій.

Ясний і круторогий місяць віщує холоднечу взимку.

Якщо верхівки у листяних дерев порожевіли і піднялися вгору, то зима буде не дуже суворою.

Низькі хмари на небі – скоро буде похолодання.

Навколо місяця видно рожеві і тьмяні кільця – вірні прикмети того, що будуть тріскучі морози.

Хмари «горять» на заході – це віщує ясну погоду.

З неба шум доноситься – буде заметіль.

Що не рекомендується робити:

Постарайтеся ні на кого не злитися, стримуйте свої емоції і будьте доброзичливішими.

Не варто з’ясовувати стосунки, звертатися по допомогу, зустрічатися з недругами і недоброзичливцями. Є ризик спровокувати конфлікт.

Іменини

6 грудня іменини святкують: Олександр, Олексій, Борис, Григорій, Іван, Митрофан, Федір, Макар.