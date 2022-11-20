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Головне за ніч: російські пропагандисти в Україні та секретна допомога від Болгарії

Юрій Лящук
glavcom.ua
Головне за ніч: російські пропагандисти в Україні та секретна допомога від Болгарії
Рашисти промиватимуть українцям мізки на окупованих територіях
фото ілюстративне

Росія воює не тільки за території, а й – за людей, які на них живуть

«Главком» зібрав головні новини ночі 20 листопада. Рашисти відправляють пропагандистів на захоплені території України, а також Болгарія відправить військову допомогу Україні.

Банкова спрогнозувала, що відбудеться з армією Путіна до весни

Головне за ніч: російські пропагандисти в Україні та секретна допомога від Болгарії фото 1

Країна-агресор Російська Федерація повністю виснажить свої ресурси для ведення повномасштабної війни проти України до весни 2023 року. Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

За його словами, у Росії відбудеться ресурсне виснаження, попри допомогу Ірану чи інших країн.

Подоляк зазначає, що РФ не має можливості забезпечити армію військовими засобами для ведення бойових дій у зимовий період.

На його думку, це призведе до того, що до весни російське суспільство перебуватиме на найнижчому рівні деморалізації, вичерпавши всі запаси. У російських елітах спалахне конфлікт, оскільки Україна має військову ініціативу, переконаний Подоляк.

Він зазначає, що попри це, перебіг бойових дій залежить від багатьох чинників, зокрема, від постачання військової допомоги Україні.

Рашисти відправляють пропагандистів на захоплені території України

Головне за ніч: російські пропагандисти в Україні та секретна допомога від Болгарії фото 2

Кремль звозить на захоплені землі псевдожурналістів, які промиватимуть людям мізки пропагандою на новостворених філіях російський федеральних каналів.

Як повідомляє Центр національного спротиву, окупанти звозять на захоплені землі своїх журналістів. Ті мають організувати на захоплених теренах філіали всеросійської державної телерадіомовної компанії – або скорочено «ВДТРК».

Для організації мовлення окупанти планують використати захоплене майно суспільного мовлення та наявну мережу телерадіомовлення, зокрема 196 метрові телевежі у Маріуполі та Мелітополі,
– пишуть в Центрі спротиву.

Окрім того, там зазначають, що проблемою для ворога є українські журналісти, які не мають жодного бажання співпрацювати з ворогами. Власне, тому Кремлю доводиться відправляти в Україну своїх «кореспондентів».

Україна побудує багаторівневу систему протиповітряної оборони

Головне за ніч: російські пропагандисти в Україні та секретна допомога від Болгарії фото 3

Україна та її міжнародні партнери наполегливо працюють над створенням декларації про дієвий повітряний щит. Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час виступу на Міжнародному безпековому форумі у Галіфаксі.

«Ефективний захист нашого неба – важлива складова гарантій безпеки. Тому Україна разом із найближчими союзниками розпочала розробку спільної декларації про український повітряний щит», – сказав Єрмак.

За його словами, Україна та її союзники мають на меті побудувати комплексну багаторівневу систему протиповітряної та протиракетної оборони України.

«Це буде внеском у спільну авіаційну безпеку всього Європейського континенту», – зазначив керівник ОП.

Він також наголосив, що ефективна протиракетна оборона необхідна Україні «дуже оперативно, до настання зими».

Болгарія задіє десяток літаків для передачі військової допомоги Україні

Головне за ніч: російські пропагандисти в Україні та секретна допомога від Болгарії фото 4

Міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов повідомив, що триває робота над логістичним забезпеченням військової допомоги Україні. Про це повідомляє болгарське агентство БНТ Новини.

Стоянов зазначив, що транспортування наданої допомоги здійснюватиметься повітряним та наземним транспортом. З цією метою Болгарія звернулася за допомогою до США та Великої Британії. Відправку буде забезпечено одним прийомом, для чого задіяно 9 літаків Boeing C-17.

Міністр також прокоментував військову допомогу Україні у вигляді ремонту техніки, а також рішення 48-х Національних зборів, щодо якого Стоянов зауважив, що оскільки армія має конституційні обов'язки, Болгарія не може надати комплекси С-300, бо не буде чим захищати власне небо.

«У перший період було три поставки, які здійснило Міністерство оборони – шоломи, бронежилети. Це було за умов колишнього уряду. Згодом тимчасовий уряд надав 350 аптечок для обслуговування 35 тисяч поранених, а також 35 тисяч комплектів одягу і взуття. Зараз ми знаходимося на стадії підготовки до виконання рішення 48-х Національних зборів, яке буде передано навчальній місії в Польщі. Проте це знову ж для української армії. Яке це озброєння, на жаль, я не можу поділитися, оскільки документ засекречений», – підкреслив Стоянов.

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Теги: Михайло Подоляк зброя Андрій Єрмак пропагандист Офіс президента росія Україна війна

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