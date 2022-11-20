Точний удар по штабу: ЗСУ ліквідували підполковника російської армії

Російський військовий загинув у боях під Херсоном

Українські військові ліквідували начальника зв'язку 76-ї десантно-штурмової дивізії Нікуліна Сергія Леонідовича. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці в Телеграм.

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Російський військовий загинув ще 11 жовтня.

«Начальника зв'язку 76-ї десантно-штурмової дивізії знищено 11 жовтня, інформацію про поховання опубліковано лише сьогодні на каналі «Горюшко». Це означає точний результативний удар по штабу з'єднання.

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11 жовтня бойові групи дивізії перебували у складі російських повітрянодесантних військ під Херсоном, намагалися утримати плацдарм. Тож накрило підполковника саме там. Точні удари по пунктах управління збройних сил РФ є ключовим чинником зниження боєздатності російських військ, при цьому зв'язок є найслабшим місцем організації російської армії», – написав Бутусов.

Як повідомлялося, 9 листопада, міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області, тобто залишити Херсон. Президент України Володимир Зеленський заявив, оголошення Росії про нібито відступ з правого берега Херсонської області не є «жестом доброї волі» чи «подарунком» з боку Росії.

Згідно з повідомленням британської розвідки, відхід рашистів із Херсона був викликаний нездатністю підтримувати сили на західному березі Дніпра під ударами ЗСУ. Відступ триватиме кілька днів, протягом яких російські сили будуть особливо вразливими.

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