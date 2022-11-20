Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Точний удар по штабу: ЗСУ ліквідували підполковника російської армії

Юрій Лящук
glavcom.ua
Точний удар по штабу: ЗСУ ліквідували підполковника російської армії
Російський підполковник утримував плацдарм під Херсоном
фото із соцмереж

Російський військовий загинув у боях під Херсоном

Українські військові ліквідували начальника зв'язку 76-ї десантно-штурмової дивізії Нікуліна Сергія Леонідовича. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці в Телеграм.

Російський військовий загинув ще 11 жовтня.

«Начальника зв'язку 76-ї десантно-штурмової дивізії знищено 11 жовтня, інформацію про поховання опубліковано лише сьогодні на каналі «Горюшко». Це означає точний результативний удар по штабу з'єднання.

11 жовтня бойові групи дивізії перебували у складі російських повітрянодесантних військ під Херсоном, намагалися утримати плацдарм. Тож накрило підполковника саме там. Точні удари по пунктах управління збройних сил РФ є ключовим чинником зниження боєздатності російських військ, при цьому зв'язок є найслабшим місцем організації російської армії», – написав Бутусов.

Як повідомлялося, 9 листопада, міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області, тобто залишити Херсон. Президент України Володимир Зеленський заявив, оголошення Росії про нібито відступ з правого берега Херсонської області не є «жестом доброї волі» чи «подарунком» з боку Росії. 

Згідно з повідомленням британської розвідки, відхід рашистів із Херсона був викликаний нездатністю підтримувати сили на західному березі Дніпра під ударами ЗСУ. Відступ триватиме кілька днів, протягом яких російські сили будуть особливо вразливими.

Читайте також: Російський лендліз під Херсоном: відео нових трофеїв ЗСУ
Теги: росія втрати Юрій Бутусов Херсон війна ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Загарбники продовжують контролювати 70% територій у Запорізькій області
Окупанти нарощують сили на Запорізькому напрямку, аби завадити контрнаступу ЗСУ
Вчора, 10:29
ЗСУ знайшли на позиціях окупантів склад побутової техніки (відео)
ЗСУ знайшли на позиціях окупантів склад побутової техніки (відео)
Вчора, 10:33
Росіяни отримали вітання від ЗСУ
Хакери від імені ЗСУ «привітали» російських артилеристів роликом на телебаченні
Вчора, 14:45

Події в Україні

Точний удар по штабу: ЗСУ ліквідували підполковника російської армії
Точний удар по штабу: ЗСУ ліквідували підполковника російської армії
Ракети для Mars II та кулемети: що отримала Україна від Німеччини
Ракети для Mars II та кулемети: що отримала Україна від Німеччини
Під Мелітополем спалили будинок культури через російський триколор – Іван Федоров (відео)
Під Мелітополем спалили будинок культури через російський триколор – Іван Федоров (відео)
Як Україна боротиметься з іранськими дронами – порада глави Мінцифри
Як Україна боротиметься з іранськими дронами – порада глави Мінцифри
Як українці боролися з окупаційною владою Херсона – розповідь партизана
Як українці боролися з окупаційною владою Херсона – розповідь партизана
Сунак у Києві та перший потяг до звільненого Херсона. П'ять новин 19 листопада
Сунак у Києві та перший потяг до звільненого Херсона. П'ять новин 19 листопада

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
231K
Шольц різко звернувся до Путіна щодо війни в Україні
145K
Наступ із Білорусі: у Лукашенка зробили заяву
82K
Український дипломат припустив, чи можуть Китай та США домовитися за спиною Путіна
72K
Посол України в Індонезії про виступ Лаврова: Нормальна людина не зможе це слухати без стакана горілки
70K
Відключення світла: які обмеження діятимуть у суботу
33K
Понад пів тисячі поранених і вбитих: в окупантів серйозні втрати на двох напрямках

Новини

Євродепутати запевнили Україну у допомозі щодо відновлення та захисту нашої інфраструктури
Вчора, 20:16
Понад пів тисячі поранених і вбитих: в окупантів серйозні втрати на двох напрямках
Вчора, 07:06
Окупанти ведуть наступ на трьох напрямках – Генштаб
18 листопада, 07:00
Прем'єр Британії пояснив, чому Росію не вдасться вигнати з G20
17 листопада, 20:08
ЗСУ завдали потужних ударів по ворожих штабах і складах на Запоріжжі – Генштаб
17 листопада, 07:03
Під Сватовим ЗСУ знищили штаб окупантів – Генштаб
15 листопада, 07:05

Прес-релізи

За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
18 листопада, 20:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту