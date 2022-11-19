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Війна є спільною проблемою: Макрон просить країни Азії збільшити тиск на Росію

Юрій Лящук
glavcom.ua
Війна є спільною проблемою: Макрон просить країни Азії збільшити тиск на Росію
Війна в Україні є спільною проблемою усіх країн
фото з відкритих джерел

Пріоритетом номер один для Франції є сприяння миру в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон у п'ятницю, 18 листопада, закликав азіатські країни приєднатися до «зростаючого консенсусу» проти військової агресії Росії в Україні. Про це повідомляє BFM TV.

«Пріоритетом номер один для Франції є сприяння миру в Україні та спроба чинити глобальний тиск на Росію», – зокрема заявив французький лідер під час саміту економічних лідерів Азійсько-Тихоокеанського регіону.

Як уточнюється, Макрон наголосив, що війна в Україні є спільною проблемою. У зв'язку з цим президент Франції хоче тісно співпрацювати з Китаєм, Індією, Близьким Сходом, Африкою та Латинською Америкою для створення консенсусу.

«Ми не віримо в гегемонію, конфронтацію. Ми віримо у стабільність, ми віримо в інновації», – додав він.

Раніше Банкова пояснила, чим небезпечні поступки РФ.

Нагадаємо, окупанти підтвердили, що готуються до наступу ЗСУ у Криму.

До слова, триває 269-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках та продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Постійно веде повітряну розвідку.

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Теги: росія війна Україна Азія Еммануель Макрон

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