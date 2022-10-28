«Росія нав’язує дивні теорії змови», – представниця США стала на захист України

Україна не займається розробками у сфері біологічної зброї

Намагання Росії змусити Радбез ООН обговорювати її абсурдні твердження про начебто роботу в Україні таємних біологічних лабораторій – це марне трата робочого часу шляхом поширення теорій змов, до яких уже всі втратили довіру. Про це заявила в четвер під час засідання Ради Безпеки ООН постійна представниця США при Організації Лінда Томас Грінфілд.

«Все, що пропонує Росія, – це дивні теорії змови, які сьогодні більше не викликають довіри в порівнянні з тим, коли вони вперше були внесені на розгляд Радбезу шість місяців тому», – зауважила представниця США.

Вона підкреслила, що Україна не займається розробками у сфері біологічної зброї, а США не надають їй допомогу в цьому. Ба більше, твердження РФ про те, що українські вчені начебто використовують птахів, кажанів і комах для поширення інфекцій в Росії, є абсурдними вигадками.

«Такі види, навіть якби їх можна було використовувати в якості зброї, становили б рівнозначну загрозу для європейського континенту та для самої України», – зауважила представниця США.

Вона зазначила, що США допомагають Україні в роботі медичних лабораторій. Ця практика поширена й у інших країнах, які прагнуть захистити власне населення від інфекційних захворювань. Водночас США й Україна поважають Конвенцію про біологічну зброю та детально представили всі звіти на міжнародній зустрічі в Женеві минулого місяця.

Однак, продовжила представниця США, цього не можна сказати про Росію.

«Саме Москва тривалий час підтримувала програму біологічної зброї всупереч міжнародному праву. І саме Москва має добре задокументовану історію використання хімічної зброї, а також покривання режиму Асада, який неодноразово застосовував хімзброю», – наголосила Томас Грінфілд.

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що США «прямо і дуже чітко повідомили росіян, президента Путіна, про наслідки. США дуже уважно стежать за брязканням зброєю Кремля».

Він також зазначив, що вигадки РФ щодо «української брудної бомби» стали черговим фейком. За його словами, за Росією часто помічали, що вона приписує іншим модель поведінки, яку сама розглядає. Така риторика є безвідповідальною.