Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Росія нав’язує дивні теорії змови», – представниця США стала на захист України

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Росія нав’язує дивні теорії змови», – представниця США стала на захист України
Заяви РФ щодо України є абсурдними вигадками
фото з відкритих джерел

Україна не займається розробками у сфері біологічної зброї

Намагання Росії змусити Радбез ООН обговорювати її абсурдні твердження про начебто роботу в Україні таємних біологічних лабораторій – це марне трата робочого часу шляхом поширення теорій змов, до яких уже всі втратили довіру. Про це заявила в четвер під час засідання Ради Безпеки ООН постійна представниця США при Організації Лінда Томас Грінфілд.

«Все, що пропонує Росія, – це дивні теорії змови, які сьогодні більше не викликають довіри в порівнянні з тим, коли вони вперше були внесені на розгляд Радбезу шість місяців тому», – зауважила представниця США.

Вона підкреслила, що Україна не займається розробками у сфері біологічної зброї, а США не надають їй допомогу в цьому. Ба більше, твердження РФ про те, що українські вчені начебто використовують птахів, кажанів і комах для поширення інфекцій в Росії, є абсурдними вигадками.

«Такі види, навіть якби їх можна було використовувати в якості зброї, становили б рівнозначну загрозу для європейського континенту та для самої України», – зауважила представниця США.

Вона зазначила, що США допомагають Україні в роботі медичних лабораторій. Ця практика поширена й у інших країнах, які прагнуть захистити власне населення від інфекційних захворювань. Водночас США й Україна поважають Конвенцію про біологічну зброю та детально представили всі звіти на міжнародній зустрічі в Женеві минулого місяця.

Однак, продовжила представниця США, цього не можна сказати про Росію.

«Саме Москва тривалий час підтримувала програму біологічної зброї всупереч міжнародному праву. І саме Москва має добре задокументовану історію використання хімічної зброї, а також покривання режиму Асада, який неодноразово застосовував хімзброю», – наголосила Томас Грінфілд.

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що США «прямо і дуже чітко повідомили росіян, президента Путіна, про наслідки. США дуже уважно стежать за брязканням зброєю Кремля».

Він також зазначив, що вигадки РФ щодо «української брудної бомби» стали черговим фейком. За його словами, за Росією часто помічали, що вона приписує іншим модель поведінки, яку сама розглядає. Така риторика є безвідповідальною.

Читайте також:

Теги: росія США зброя Радбез ООН

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Джон Кірбі запевнив, США дадуть відповідь на атаки американської інфраструктури
США відповіли на погрози Росії атакувати комерційні супутники
Вчора, 19:54
«США безумовно стурбовані» – кажуть у Пентагоні
США ще раз попередили Путіна, що відреагують на застосування ядерної зброї 
Вчора, 20:17
Під загрозою захоплення є західні ПЗРК
Росія захопить західну зброю в Україні? США розробили план протидії
Вчора, 21:27

Політика

Стало відомо, коли Україна отримає системи Nasams від США
Стало відомо, коли Україна отримає системи Nasams від США
«Росія нав’язує дивні теорії змови», – представниця США стала на захист України
«Росія нав’язує дивні теорії змови», – представниця США стала на захист України
МАГАТЕ перевірить заяви РФ щодо «брудної бомби» в Україні – заява Гроссі
МАГАТЕ перевірить заяви РФ щодо «брудної бомби» в Україні – заява Гроссі
Його цілі не змінились: Білий дім відреагував на затяжну промову Путіна
Його цілі не змінились: Білий дім відреагував на затяжну промову Путіна
Чекає на зручний момент: дипломат розповів про роль Китаю у війні Росії з Україною
Чекає на зручний момент: дипломат розповів про роль Китаю у війні Росії з Україною
Росія захопить західну зброю в Україні? США розробили план протидії
Росія захопить західну зброю в Україні? США розробили план протидії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Сатанів та Путін. Що відомо про селище, яке обговорює вся Україна (фото)
31K
«Король контрабанди» проти Зеленського. Верховний суд ухвалив рішення у скандальній справі про паспорт
31K
Хто працював із Богуслаєвим? «Слуга» Безугла попросила СБУ взятися за двох нардепів
24K
Тіньовий міністр оборони в уряді Тихановської: Ймовірність вторгнення з Білорусі – 70%
24K
Путін пояснив, чому почав війну: образився
23K
Забезпечував окупантів продовольством: затримано депутата від «Слуги народу»

Новини

Нові заяви Путіна та ситуація з електрикою. П'ять головних новин 27 жовтня
Вчора, 21:00
Вбивці, ґвалтівники, наркоторговці. Кого РФ вербує на війну в Україну
Вчора, 07:37
ЗСУ ударили по базі окупантів зі складами боєприпасів у Бериславі – Генштаб
Вчора, 07:12
Ядерні навчання Росії та візит президента Гвінеї-Бісау. П'ять головних новин 26 жовтня
26 жовтня, 21:00
Цієї зими Європа має нарешті покінчити з енергетичною залежністю від Росії – Яценюк
26 жовтня, 14:42
«План Маршалла» для України і призначення прем’єра Британії. П'ять головних новин 25 жовтня
25 жовтня, 21:00

Прес-релізи

В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
27 жовтня, 12:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту