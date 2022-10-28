Зеленський відзначив ключову роль Китаю у війні РФ з Україною

Китай не постачає зброю Росії під час війни в Україні

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що Китай не підтримуватиме Росію у війні проти України. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera, опублікованому 27 жовтня на YouTube-каналі Офісу президента.

«Я справді сподіваюся, що Китай не підтримає Росію. Він не підтримує її зараз. Знаю, є деякі питання щодо банків, санкцій, фінансової та багатьох інших ситуацій, над якими вони працюють разом. Але це не суцільно», – сказав президент.

Зеленський наголосив, що зараз Китай не підтримує РФ зброєю.

«Це також дуже важливо, бо Китай і його суспільство, я вважаю, почали розуміти, що сталося. Я справді сподіваюся, що вони почали розуміти, що Росія, її ядерний шантаж, окупація атомної станції – не просто слова, а реальний факт. Думаю, вони побачили, що зробили росіяни. Я хотів би, щоб він оцінив ситуацію, яка складеться, якщо він більше не балансуватиме на межі і дасть світу та Росії меседж: треба зупинити цю війну. Думаю, це матиме вплив», – заявив він.

Раніше дипломат розповів про роль Китаю у війні Росії з Україною.

Нагадаємо, 23 жовтня Сі Цзіньпіна втретє обрано генсеком комуністичної партії Китаю на п’ятирічний термін. Також на XX з'їзді компартії Китаю було представлено новий політичний комітет політбюро, до якого увійшли лояльні прихильники лідера КНР. Таким чином Сі Цзіньпін став найвпливовішим правителем Китаю з часів Мао Цзедуна.

Також відомо, що на з'їзді компартії Китаю виник скандал попередника Сі Цзіньпіна Ху Цзіньтао несподівано вивели під руки із церемонії закриття з'їзду.

Додамо, що відносини США та Китаю загострилися після візиту очільниці Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань у серпні цього року.