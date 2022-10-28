Україна отримає від США новий пакет військової допомоги: оголошено суму

Допомога США в основному спрямована на поповнення боєприпасів ЗСУ

Сполучені Штати передадуть Україні новий пакет військової допомоги на суму 275 мільйонів доларів. Його буде оголошено 28 жовтня. Про це повідомляє Associated Press.

Агенство пише, що допомога США в основному спрямована на поповнення тисяч боєприпасів для вже наявних озброєнь.

Зокрема йдеться про реактивні системи залпового вогню Himars, які Україна успішно використовує у своєму контрнаступі.

Нагадаємо, США розробили план протидії, якщо Росія захопить західну зброю в Україні.

До слова, координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі в четвер заявив, що американські сили дадуть відповідь у разі атаки на будь-яку американську інфраструктуру, зокрема й супутники.

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що США «прямо і дуже чітко повідомили росіян, президента Путіна, про наслідки. США дуже уважно стежать за брязканням зброєю Кремля».

Він також зазначив, що вигадки РФ щодо «української брудної бомби» стали черговим фейком. За його словами, за Росією часто помічали, що вона приписує іншим модель поведінки, яку сама розглядає. Така риторика є безвідповідальною.