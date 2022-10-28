Як платити менше: «Нафтогаз» назвав способи економії на комунальних послугах

«Нафтогаз» рекомендує користуватися електрикою у пільгові години (зазвичай уночі)

«Нафтогаз» дає дієві поради щодо можливої економії комунальних платежів. Зокрема, компанія для більшого заощадження рекомендує встановити освітлення з датчиком руху в коридорах. Також допоможе й надання переваги 5-хвилинному душу замість ванної, економія обсягів води – втричі. Про це повідомляє пресслужба «Нафтогазу».

У громадян Польщі побут організовано так, щоб максимально скоротити споживання ресурсів та рахунки за комуналку. Тому деякі з корисних звичок можна перейняти й українцям напередодні зимового періоду. Також поляки користуються такими лайфхаками:

зниження температури при виході з житла та вночі на кілька градусів;

швидке та інтенсивне провітрювання приміщень (вікна на кілька хвилин відкривають навстіж і зменшують температуру на термостатах, щоб заощадити газ);

радіатори, не перекриті меблями, щільними шторами тощо (це дозволяє зберігати ще до 20% тепла);

використання сучасних та ефективних котлів й обігрівачів;

своєчасна перевірка та ремонт кранів, щоб попередити надлишковий витік води.

Також поляки користуються електрикою у пільгові години (зазвичай уночі), максимально завантажують пральну чи посудомийну машину.

«Сьогодні ці корисні звички допоможуть Україні вистояти, а завтра збережуть вам гаманець. Тож давайте вчитись новому разом!» – йдеться у повідомленні «Нафтогазу».

Раніше повідомлялося, що на Київщині вводяться більш жорсткі й тривалі відключення електроенергії. Графіки стабілізаційних відключень, які складені напередодні, більше на актуальні.

Нагадаємо, окупанти вночі знову атакували енергетичну інфраструктуру. У зв’язку з обстрілами «Укренерго» обмежує електропостачання у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.

Додамо, що вже кілька днів, за розпорядженням НЕК «Укренерго», на Київщині застосовуються стабілізаційні відключення електроенергії. Внаслідок масованої ракетного атаки російських терористів на Україну 22 жовтня без світла залишились 1 млн 451 тис. 603 абоненти.