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Головне за ніч: Українці не замерзнуть взимку та розвіддані від Ізраїлю

Юрій Лящук
glavcom.ua
Головне за ніч: Українці не замерзнуть взимку та розвіддані від Ізраїлю
Зараз в українських газосховищах близько 14,2 млрд кубів газу
фото ілюстративне

Запаси газу в українських газових сховищах є достатніми для проходження опалювального сезону

«Главком» зібрав найголовніші новини за ніч 24 жовтня. Сьогодні вночі стало відомо, що нашій країні вистачить запасів газу, щоб пройти майбутню зиму. Також Ізраїль передав Україні розвіддані для боротьби з дронами-камікадзе.

Борис Джонсон не висуватиме свою кандидатуру на посаду прем'єра Британії

Головне за ніч: Українці не замерзнуть взимку та розвіддані від Ізраїлю фото 1

Джонсон втрачає шанси на прем'єрське крісло Великої Британії. Його підтримали 59 депутатів-торі, але для того, щоб продовжити вибори, йому потрібно було набрати 100.

Швидше за все, новим прем'єром стане Ріші Сунак: ексглава Мінфіну, 42-річний етнічний індус, який, власне, й ініціював бунт в уряді, після якого Борис Джонсон змушений був піти у відставку. Сунак лідирує в номінаціях серед депутатів від Торі, маючи 144 прихильники.

Шмигаль розповів, чи вистачить українцям газу на майбутню зиму

Головне за ніч: Українці не замерзнуть взимку та розвіддані від Ізраїлю фото 2

Нашій країні вистачить запасів газу, щоб пройти майбутню зиму. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«В Україні, попри обстріли, розпочався опалювальний сезон. У більшості міст уже почалося підключення тепла. Зараз у нас в газосховищах близько 14,2 млрд кубів газу, і цього абсолютно достатньо, щоб стабільно пройти цю зиму», – підкреслив глава уряду.

Україна втратила майже всю зелену енергетику через війну з рашистами

Головне за ніч: Українці не замерзнуть взимку та розвіддані від Ізраїлю фото 3

Втрати у вітряній енергетиці становлять 90%, а енергії, що виробляється сонячними батареями, поменшало майже на 50%. Про це в ефірі каналу «Ми – Україна» повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Україна майже повністю втратила можливості генерувати енергію за допомогою вітру, а втрати в сонячній енергетиці становлять до 50%. Причиною цього стала повномасштабна війна РФ проти України і, зокрема, окупація російськими військами південних регіонів країни.

«Зелена енергетика – галузь енергетики, яка постраждала найбільше. На півдні основна частина. Ми втратили десь 90% вітру та приблизно 40-50% сонця. Це, безумовно, величезні втрати», – зазначив чиновник.

Водночас глава Міненерго заявив, що Україна з точки зору «зеленої енергетики» має великий потенціал – зокрема це стосується вітряної енергетики. Цей потенціал буде реалізований, запевнив Галущенко, додавши, що в цьому зацікавлені й інші країни Європи.

«11% усієї енергетики до початку повномасштабної війни становила саме зелена енергетика. На 30-й рік – планували як мінімум 25%. Після перемоги з урахуванням тих руйнувань, яких було завдано, ми, може, ще по-іншому подивимося та збільшимо цей відсоток», – додав міністр.

Ізраїль передав Україні розвіддані для боротьби з дронами-камікадзе

Головне за ніч: Українці не замерзнуть взимку та розвіддані від Ізраїлю фото 4

Ізраїль надав Україні розвідувальні дані, необхідні для боротьби з безпілотниками, які нібито поставляються Іраном Росії. З таким твердженням виступила в неділю газета The New York Times із посиланням на неназваного українського чиновника.

Як стверджує джерело, неназваний український чиновник повідомив виданню не під запис, що Ізраїль «передав розвіддані, корисні у боротьбі з іранськими дронами». Раніше про те, що Ізраїль надає українському керівництву дані військової розвідки та інформацію аналітичного характеру, яка потрібна для протидії нібито використанню Росією іранських безпілотників, повідомляла з посиланням на джерела газета The Wall Street Journal.

ЄС остаточно став незалежним від постачання природного газу з РФ

Головне за ніч: Українці не замерзнуть взимку та розвіддані від Ізраїлю фото 5

Європейський союз на сьогодні остаточно став незалежним від постачання природного газу з Російської Федерації. Про це повідомив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєрі Бретон французькому радіо RTL.

«Сьогодні ми повністю відокремлені від російського газу… Ми залежали на 40%, а тепер – лише на 7%», – зазначив він.

За його словами, Росія перестала бути надійним партнером для Європи, тому довелося замістити 155 млрд кубометрів з інших джерел. Крім того, ціни на газ і надалі будуть падати.

«Щойно було зроблено цю заяву (про угоду щодо цін, – Ред.) ціни на газ впали на 10%. Зараз у нас 67 євро за мегават/на годину порівняно з 300 євро цього літа. Так, ціни падають і будуть падати», – додав Бретон.

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Теги: Ізраїль газ Денис Шмигаль Україна війна

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