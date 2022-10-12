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Шмигаль оцінив готовність України до опалювального сезону

Надія Клочко
glavcom.ua
Шмигаль оцінив готовність України до опалювального сезону
Під час опалювального сезону цього року у квартирах буде холодніше, ніж зазвичай
фото з відкритих джерел

Уряд закликає до ощадливого використання газу та вугілля під час опалювального сезону

Наразі готовність інфраструктури до опалювального сезону по Україні становить більш ніж 90%. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За словами прем’єра, наразі підготовлені також спеціальні пункти обігріву для населення, розроблено плани евакуації на випадок неможливості швидкого відновлення критичної інфраструктури.

Водночас очільник Кабміну попередив, що цього року під час опалювального сезону температура повітря у квартирах буде нижчою.

«Після увімкнення опалення ми закликаємо заощадливо використовувати газ і вугілля. Так, це означатиме зменшення температури в квартирах. Мінімально допустиме значення цієї зими буде 16 градусів, а середнє – 18 градусів. Це необхідність і це наш внесок у перемогу. Адже від кожного з нас залежить, як ми пройдемо цю зиму», – сказав він.

Шмигаль також поінформував, що уряд продовжує роботу над стабілізацією функціонування ринків газу та електроенергії. Зокрема, Україна припинила експорт електроенергії до ЄС, аби збалансувати власну систему.

Прем’єр також зазначив, що уряд сьогодні затвердить дві постанови, які дозволять врегулювати значну кількість заборгованостей на газовому ринку для забезпечення фінансової стабільності на ринку газу.

«76 млрд грн підуть на програму з врегулювання заборгованості перед суб'єктами ринку природного газу відповідно до раніше прийнятого спеціального закону. А також відповідно до домовленості з головами міст і громад. Це дасть змогу всім підприємствам газової галузі продовжувати роботу та стабільно виконувати свої зобов'язання перед усіма споживачами», – пояснив Шмигаль.

Прем’єр-міністр також зазначив, що тарифи не підвищуються ні на газ, ні на опалення, ані на електроенергію. Субсидії залишаються і будуть виплачуватися в повному обсязі всім родинам, які дійсно цього сьогодні потребують.

«Важливо розуміти, що російські терористи будуть намагатися використовувати холод як свою зброю. У їхній хворій уяві українці, які сидять декілька годин без світла, – це і є перемога. Вони думають, що так змусять нас капітулювати. Цього не буде. Все, що вони зруйнували, ми відновимо», – наголосив глава Кабміну.

Нагадаємо, Кабінет міністрів закликав українців обмежити споживання електроенергії з 17:00 до 23:00.  Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав у години пік не вмикати енергомісткі прилади: електроплити, електрочайники, електроінструменти, обігрівачі та кондиціонери, духовки та праски, мікрохвильові печі, кавоварки, пральні та посудомийні машини. Він наголосив, що це дуже важливо для стабільної роботи нашої енергосистеми. 

Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, протягом 10-11 жовтня російськими ракетами було уражено близько третини об'єктів енергетичної інфраструктури України. 

Додамо, що Україна вирішила припинити експорт електроенергії у Європу через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів.

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Теги: Денис Шмигаль опалювальний сезон тарифи Кабмін

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