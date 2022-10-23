Жителі Ірпеня б'ють на сполох: у місті під Києвом немає світла понад 11 годин

Люди вимагають пояснень від ДТЕК, адже електропостачання вимкнули ще зранку і жодного разу не вмикали

У місті Ірпінь під Києвом у багатьох будинках понад 11 годин немає світла. Електропостачання вимкнули ще зранку і жодного разу не вмикали. Люди обурені та називають такі відключення «знущанням».

На сторінці ДТЕК у Facebook місцеві мешканці скаржаться – без світла неможливо працювати та навчатися віддалено. Крім того, від електропостачання постійно відключають одні й ті самі будинки.

У «ДТЕК Київські регіональні електромережі» пояснюють, що список відключення базується на загальній потужності, яку необхідно знизити. Для того, щоб збалансувати енергосистему, відключаються лінії, які видають певну потужність. Тому по факту не завжди вдається чітке дотримання графіків.

«Ми робимо все можливе, аби стабілізаційні відключення не перевищували 4 години. Але якщо дисбаланс енергосистеми значний, цей час може збільшитись. Головне, що нам тепер варто усім запам’ятати – кожен вимкнений потужний електроприлад (пральна машина, обігрівач) – це шлях до припинення відключень», – підкреслили в ДТЕК.

Раніше фахівець розповів, що будь-яка родина може зменшити споживання електроенергії на третину.

Нагадаємо, у суботу, 22 жовтня, близько 9 години ранку у Луцьку прогриміли вибухи. Міський голова повідомив, що прильоти були в об‘єкт енергетики. Згодом ворог здійснив повторну атаку. Внаслідок масованої атаки у місті фактично знищено об’єкт енергетики.

Крім того, вранці 22 жовтня з’явилися повідомлення про вибухи та перебої зі світлом у Рівненській області. Згодом влада підтвердила інформацію про приліт.

Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на обстріли на назвав кількість ракет, якими рашисти атакували Україну.