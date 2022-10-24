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ЄС остаточно став незалежним від постачання природного газу з РФ, – Бретон

Юрій Лящук
glavcom.ua
ЄС остаточно став незалежним від постачання природного газу з РФ, – Бретон
Ціни на газ продовжать падати
фото з відкритих джерел

Європа залежить від російського газу всього на 7 відсотків

Європейський союз на сьогодні остаточно став незалежним від постачання природного газу з Російської Федерації. Про це повідомив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєрі Бретон французькому радіо RTL.

«Сьогодні ми повністю відокремлені від російського газу… Ми залежали на 40%, а тепер – лише на 7%», – зазначив він.

За його словами, Росія перестала бути надійним партнером для Європи, тому довелося замістити 155 млрд кубометрів з інших джерел. Крім того, ціни на газ і надалі будуть падати.

«Щойно було зроблено цю заяву (про угоду щодо цін, – Ред.) ціни на газ впали на 10%. Зараз у нас 67 євро за мегават/на годину порівняно з 300 євро цього літа. Так, ціни падають і будуть падати», – додав Бретон.

Раніше Денис Шмигаль розповів, чи вистачить українцям газу на майбутню зиму.

Також повідомлялось, що кияни взимку на кілька тижнів можуть залишитись без тепла.

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Теги: Європейський союз газ росія

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