Україна втратила майже всю зелену енергетику через війну з рашистами, – Міненерго

11 відсотків усієї енергетики до початку повномасштабної війни становила саме зелена енергетика

Втрати у вітряній енергетиці становлять 90%, а енергії, що виробляється сонячними батареями, поменшало майже на 50%. Про це в ефірі каналу «Ми — Україна» повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Україна майже повністю втратила можливості генерувати енергію за допомогою вітру, а втрати в сонячній енергетиці становлять до 50%. Причиною цього стала повномасштабна війна РФ проти України і, зокрема, окупація російськими військами південних регіонів країни.

«Зелена енергетика – галузь енергетики, яка постраждала найбільше. На півдні основна частина. Ми втратили десь 90% вітру та приблизно 40-50% сонця. Це, безумовно, величезні втрати», – зазначив чиновник.

Водночас глава Міненерго заявив, що Україна з точки зору «зеленої енергетики» має великий потенціал – зокрема це стосується вітряної енергетики. Цей потенціал буде реалізований, запевнив Галущенко, додавши, що в цьому зацікавлені й інші країни Європи.

«11% усієї енергетики до початку повномасштабної війни становила саме зелена енергетика. На 30-й рік – планували як мінімум 25%. Після перемоги з урахуванням тих руйнувань, яких було завдано, ми, може, ще по-іншому подивимося та збільшимо цей відсоток», – додав міністр.

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