Хто відключив ціле село на Харківщині від газу? Постачальник зробив заяву

«Харківгаз» запевняє, що повинен був провести ремонтні роботи на газопроводі і газорегуляторному пункті в селі Благодатне

В акціонерному товаристві «Харківгаз» заявили, що не відключали газопостачання у селі Благодатне Харківської області. Про це йдеться в заяві компанії.

Нагадаємо, Служба безпеки України досліджує обставини, за яких було припинене газопостачання у селі Благодатне Харківської області. За інформацією спецслужби, начебто посадовці компанії-постачальника вимагали додаткові гроші від споживачів, безпідставно «прикриваючись» президентом та керівництвом держави.

У «Харківгаз» пояснили, що в рамках підготовки газорозподільних мереж області до стабільної і безаварійної роботи в опалювальному сезоні, 11 жовтня АТ «Харківгаз» повинен був провести ремонтні роботи на газопроводі і газорегуляторному пункті в селі Благодатне, Чугуївського району. Інформація про проведення таких робіт була заздалегідь розміщена на веб-сайті АТ «Харківгаз», в селі Благодатне, проінформовані місцеві органи влади.

«Втім, невстановлені особи 11 жовтня заблокували роботу фахівців АТ «Харківгаз» та спецтехніку компанії. Тому роботи були призупинені, а населений пункт залишився без газу. За сприяння державних органів влади, 16 жовтня АТ «Харківгаз» відновив ремонт на газорозподільних мережах в Благодатному та підготував газопроводи до випробувань, які проводяться перед пуском газу споживачам. Сам пуск газу мав розпочатись 17 жовтня», – йдеться в заяві.

У компанії повідомили, що 17 жовтня, невідомі особи – псевдоактивісти, які раніше блокували транспорт АТ «Харківгаз», розпочали підбурювати споживачів не надавати доступ працівникам газової компанії до домоволодінь.

«Без здійснення цих заходів безпеки пуск газу є неможливим. Цього ж дня ці псевдоактивісти пошкодили автотранспорт АТ «Харківгаз» та здійснили чисельні спроби пошкодити власне майно працівників компанії (телефони), на які працівники фіксували правопорушення невідомих осіб. Представники АТ «Харківгаз» викликали правоохоронні органи на місце події. Завдяки спільним зусиллям державних органів влади та правоохоронних органів, АТ «Харківгаз» 17 жовтня зміг відновити газопостачання мешканцям с. Благодатне», – завили в компанії.

Зазначається, що жодних заяв, крім офіційних звернень в правоохоронні органи щодо протиправних дій невідомих осіб в с. Благодатне, в період 16-17 жовтня АТ «Харківгаз» не робив.

«Звертаємо увагу правоохоронних органів на деструктивну діяльність псевдоактивістів, які намагаються збурити людей до протиправних дій та закликають до дестабілізації ситуації в суспільстві та просимо вжити відповідних заходів. АТ «Харківгаз» здійснює діяльність з розподілу природного газу споживачам і не має жодного відношення до продажу газу. Вартість послуг Оператора ГРМ АТ «Харківгаз» встановлюється державним регулятором – НКРЕКП», – резюмували в «Харківгазі».

Як повідомлялося, меморандум, запропонований українським урядом місцевим громадам, не вирішує проблеми подорожчання газу в Україні, і сотні населених пунктів у всій країні вже зараз опинилися перед небезпекою залишитися в морози без опалення.

АТ «Київоблгаз» попереджає про загрозу зриву опалювального сезону в області.

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