«Прикривались президентом»: СБУ взялася за «Харківгаз», який відключив ціле село

У СБУ вважають, «Харківгаз» підбурював людей до масових акцій протесту, і це могло дестабілізувати ситуацію в регіоні

Служба безпеки України досліджує обставини, за яких АТ «Харківгаз» відключило газопостачання у селі Благодатне Харківської області. За інформацією спецслужби, посадовці компанії вимагали додаткові гроші від споживачів, безпідставно «прикриваючись» президентом та керівництвом держави.

У СБУ вважають, що цим «Харківгаз» підбурював людей до масових акцій протесту, і це могло дестабілізувати ситуацію в регіоні.

Зазначається, що село відключили від газу на початку жовтня під виглядом ремонту. Одразу після відключення, мешканцям села висунули вимогу: підписати додаткову угоду на ще одну, неіснуючу раніше послугу з обслуговування внутрішньобудинкових систем. Таким чином, платіжка для кожної сім'ї мала б зрости на 1200-1800 гривень на рік.

«Харківгаз» відмовлявся подавати газ, доки кожен мешканець села підпише договір. При цьому вони заявили, що компанія не має відношення до цін на газ, а винна влада.

Спецслужба вбачає порушення статті 109 ККУ «Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади», санкція її передбачає позбавлення волі до 10 років.

Після втручання правоохоронців газопостачання в село відновили 17 жовтня. В СБУ також наголосили, що «Харківгаз» на 95,5% є приватною компанією і сама формує ціни на послуги.

Як повідомлялося, меморандум, запропонований українським урядом місцевим громадам, не вирішує проблеми подорожчання газу в Україні, і сотні населених пунктів у всій країні вже зараз опинилися перед небезпекою залишитися в морози без опалення.

АТ «Київоблгаз» попереджає про загрозу зриву опалювального сезону в області.

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