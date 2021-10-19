Опалювальний сезон в Україні: де та коли з'явиться тепло

Раніше в Україні опалювальний сезон стартував щорічно з 15 жовтня, однак тепер рішення приймає місцева влада

У деяких регіонах жителям доведеться ще почекати старту опалювального сезону

Опалювальний сезон в Україні вже стартував. Частина областей вже почала подавати тепло в лікарні, дитячі садки та інші установи ще тиждень тому, а в деяких регіонах жителям доведеться ще почекати. Які області вже розпочали опалювальний сезон, а де тепло з'явиться ще не скоро, йдеться в матеріалі «24 каналу».

Як відомо, раніше в Україні опалювальний сезон стартував щорічно з 15 жовтня, однак тепер рішення приймає місцева влада.

Де вже подали тепло

У Луцьку з 11 жовтня тепло почали отримувати лікарні, садочки, школи, навчальні заклади, а після – почали включати опалення для місцевих жителів.

У Львові з 11 жовтня вже стало тепло в лікарнях, поліклініках, школах і садочках. Майже одночасно стали подавати тепло і в житлові будинки. Як зазначив мер міста, похолодання може призвести до зростання застуд, тому люди повинні бути в теплі.

У Тернополі опалювальний сезон стартував 10 жовтня. Першими підключили садочки, школи, лікарні та поліклініки, а з 12 жовтня батареї почали теплішати й у житлових будинках.

Раніше всіх опалювальний сезон почали в Хмельницькому – з 6 жовтня. Там включили тепло для лікувально-профілактичних закладів і в дитячих садках. А ось в бюджетних організаціях тепло є не скрізь – через збільшення вартості.

Потепліли батареї і в Тернополі. Там почали підключати лікарні та дитячі садки з 10 жовтня, а з 12 жовтня почало теплішати в житлових будинках.

У Чернівцях увімкнули опалення 11 жовтня – у лікарнях, садочках та школах. А ось у житлові будинки тепло почали подавати тільки з 18 жовтня.

У Чернігові почали подавати тепло згідно з розпорядженням мера міста Владислава Атрошенка – з 8 до 11 жовтня.

У Вінниці з 8 жовтня батареї стали теплими в школах, дитячих садках і лікарнях. А всім іншим дадуть тепло, тільки коли температура повітря буде нижче +8 градусів протягом трьох діб.

У Харкові та Житомирі з 11 жовтня дали тепло в лікарні, дитсадки та інші будівлі соціально-культурної сфери. Житлові будинки почнуть підключатися залежно від температури повітря на вулиці.

Де опалювальний сезон ще не стартував

У Києві підключили до тепла лікарні, дитячі садки та школи. У житлових будинках опалення почнуть включати тільки 23 жовтня.

В Івано-Франківську немає постачання газу в бюджетні установи, тому тепла немає навіть у лікарнях, дитячих садках, школах і соціальних установах. Точна дата включення опалення поки невідома.

У Дніпрі опалювальний сезон ще не розпочали та чекають, поки середньодобова температура повітря опуститься до +8 градусів.

В Одесі старт опалювального сезону запланований на 1 листопада. Однак це орієнтовна дата, оскільки рішення буде прийматися в залежності від погодних умов.

У Запоріжжі після 20 жовтня проведуть необхідні пусконалагоджувальні роботи. Опалення планують включити 24–25 жовтня.

Як повідомлялося, меморандум, запропонований українським урядом місцевим громадам, не вирішує проблеми подорожчання газу в Україні, і сотні населених пунктів у всій країні вже зараз опинилися перед небезпекою залишитися в морози без опалення.

АТ «Київоблгаз» попереджає про загрозу зриву опалювального сезону в області.

Читайте також: