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    Опалювальний сезон на Київщині під загрозою зриву

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    Опалювальний сезон на Київщині може не розпочатися вчасно - Опалювальний сезон на Київщині під загрозою зриву
    Опалювальний сезон на Київщині може не розпочатися вчасно
    Фото з відкритих джерел

    Оприлюднено список підприємств теплокомуненерго, які мають найбільшу непогашену заборгованість

    Станом на 18 жовтня підприємства теплокомуненерго заборгували перед АТ «Київоблгаз» 59,8 млн грн. Така ситуація ставить під загрозу вчасний початок опалювального сезону. Про це повідомляє «Київоблгаз».

    Оприлюднено список підприємств теплокомуненерго, які знаходяться у зоні ризику, адже мають найбільшу непогашену заборгованість:

    • КП «Броваритепловодоенергія» – 16,2 млн грн;
    • КП «Вишгородтепломережа» – 11,4 млн грн;
    • КП «Васильківтепломережа» – 10,7 млн грн;
    • КП «Білоцерківтепломережа» – 4,7 млн грн;
    • КП «УЖКГ м. Славутич» – 2 млн грн;
    • КП «Вишнівськтеплоенерго» – 1,8 млн грн;
    • КПТМ «Бориспільтепломережа» – 1,8 млн грн;
    • КП «Обухіврайтепломережа» – 1,3 млн грн;
    • ТОВ «Ресурсозбереження» – 1,3 млн грн;
    • ЖКГ КП «Боярське гол.вир.управл.» – 1,2 млн грн;
    • КП «Фастівтепломережа» – 1,1 млн грн;
    • ПКПП «Теплокомунсервіс» – 0,8 млн грн;
    • УЖКГ «Біличі» – 0,6 млн грн;
    • ТОВ «Управляюча компанія зараз-5» – 0,5 млн грн;
    • КОР КП «Переяслав-Хмельницьктепломережа» – 0,5 млн грн;

    Керівників вказаних комунальних закладів та органів місцевого самоврядування просять терміново погасити заборгованість.

    «АТ «Київоблгаз» зі свого боку робить все можливе для безперебійного та безаварійного газопостачання споживачів Київської області», – зазначається в повідомленні.

    Як повідомлялося, меморандум, запропонований українським урядом місцевим громадам, не вирішує проблеми подорожчання газу в Україні, і сотні населених пунктів у всій країні вже зараз опинилися перед небезпекою залишитися в морози без опалення.

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    Теги: борг газ опалювальний сезон опалення Київщина
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    Опалювальний сезон на Київщині під загрозою зриву