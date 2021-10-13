За комуналку можна не платити: українцям розповіли, що робити

Власники житла мають право не сплачувати за постачання комунальних послуг до тих об’єктів нерухомості, де не проживають

Споживач має право на несплату вартості комунальних послуг, крім постачання теплової енергії, в разі їх невикористання та при відсутності приладів обліку. Про це повідомляє центр із надання безкоштовної правової допомоги.

Не сплачувати за комуналку можна, якщо період тимчасової відсутності в житловому приміщенні чи іншому об'єкті нерухомого майна споживача й інших осіб – понад 30 календарних днів. Факт непроживання протягом цього періоду необхідно документально підтверджувати відповідно до умов договорів про надання комунальних послуг (п. 6 ч. 1 ст. 7 Закону «Про житлово-комунальні послуги»).

Факт непроживання підтверджується довідкою, виданою на підставі акту, який мають підписати не менше, ніж троє сусідів. У разі, якщо людина зареєстрована, але не проживає за адресою реєстрації, їй доцільно підтвердити факт свого перебування за іншою адресою відповідною довідкою.

Це може бути документ, який підтверджує місце перебування особи в іншій адміністративно-територіальній одиниці в зв'язку з роботою, лікуванням, навчанням, тривалим відрядженням, відбуванням покарання тощо.

Виконавець зобов'язаний розглядати у визначений законодавством термін претензії та скарги споживачів і проводити відповідні перерахунки розміру плати за житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості (п. 5 ч. 2 ст. 8 Закону «Про житлово –комунальні послуги).

Отже, якщо ви були відсутні за місцем проживання та надали відповідні документи (посвідчення про відрядження, виклик за кордон тощо), маєте право отримати перерахунок.

Нагадаємо, тарифи на тепло та гарячу воду зросли. Місцева влада відмовляється виконувати меморандум Зеленського.

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