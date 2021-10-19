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    Прем'єр Польщі пояснив, чому Німеччина відповідальна за стрибок цін на газ

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    Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час виступу в Європарламенті&nbsp;поклав провину за газову кризу на Німеччину - Прем'єр Польщі пояснив, чому Німеччина відповідальна за стрибок цін на газ
    Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час виступу в Європарламенті поклав провину за газову кризу на Німеччину
    фото: ЕРА

    До газової кризи на європейському ринку призвела підтримка Німеччиною «Північного потоку – 2», вважає Моравецький

    Зростання цін на газ в Європі спровокувала Німеччина, яка підтримала будівництво «Північного потоку – 2». З такою заявою в Європарламенті виступив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, пише «Интерфакс».

    «Ви ж будуєте «Північний потік – 2». І ви несете відповідальність за стрибок цін на газ», – сказав він у ході дебатів, відповідаючи депутату з Німеччини.

    Своєю чергою, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн звинуватила Моравецького у спробі уникнути обговорюваної теми – системи правосуддя Польщі.

    «Якщо говорити про «Північний потік – 2», то в тому, що стосується аргументів, то ви не стаєте переконливіші. Не намагайтеся піти від теми дебатів», – сказала вона.

    До слова, напередодні Ціна на газ в Європі підскочила на 20% після відмови РФ збільшити транзит через Україну.

    18 жовтня «Північний потік – 2» заповнили технічним газом. За даними оператора, нитка наповнена так званим технічним газом в обсязі приблизно 177 млн кубометрів, що забезпечує рівень тиску 103 бар у газопроводі.

    Того ж дня Україна подала заявку на участь у сертифікації «Північного потоку – 2».

    Тим часом голова правління «Нафтогазу» Юрій Вітренко спростував маніпулятивні заяви російського президента Володимира Путіна, які він зробив, зокрема, щодо обсягів транзиту газу та надійності української ГТС.

    Раніше у Росії заявили, що «Північний потік – 2» готовий.

    Також у січні–серпні 2021 року транзит природного газу через газотранспортну систему (ГТС) України сягнув близько 29,45 млрд кубометрів – на 15,2% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

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    Теги: газ Німеччина криза Північний потік-2 Урсула фон дер Ляєн
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    Прем'єр Польщі пояснив, чому Німеччина відповідальна за стрибок цін на газ