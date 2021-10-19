Прем'єр Польщі пояснив, чому Німеччина відповідальна за стрибок цін на газ
До газової кризи на європейському ринку призвела підтримка Німеччиною «Північного потоку – 2», вважає Моравецький
Зростання цін на газ в Європі спровокувала Німеччина, яка підтримала будівництво «Північного потоку – 2». З такою заявою в Європарламенті виступив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, пише «Интерфакс».
«Ви ж будуєте «Північний потік – 2». І ви несете відповідальність за стрибок цін на газ», – сказав він у ході дебатів, відповідаючи депутату з Німеччини.
Своєю чергою, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн звинуватила Моравецького у спробі уникнути обговорюваної теми – системи правосуддя Польщі.
«Якщо говорити про «Північний потік – 2», то в тому, що стосується аргументів, то ви не стаєте переконливіші. Не намагайтеся піти від теми дебатів», – сказала вона.
До слова, напередодні Ціна на газ в Європі підскочила на 20% після відмови РФ збільшити транзит через Україну.
18 жовтня «Північний потік – 2» заповнили технічним газом. За даними оператора, нитка наповнена так званим технічним газом в обсязі приблизно 177 млн кубометрів, що забезпечує рівень тиску 103 бар у газопроводі.
Того ж дня Україна подала заявку на участь у сертифікації «Північного потоку – 2».
Тим часом голова правління «Нафтогазу» Юрій Вітренко спростував маніпулятивні заяви російського президента Володимира Путіна, які він зробив, зокрема, щодо обсягів транзиту газу та надійності української ГТС.
Раніше у Росії заявили, що «Північний потік – 2» готовий.
Також у січні–серпні 2021 року транзит природного газу через газотранспортну систему (ГТС) України сягнув близько 29,45 млрд кубометрів – на 15,2% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
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