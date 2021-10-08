47 грн за куб – не межа. «Нафтогазе», рятуй бюджетні установи!

« Ми зіштовхнулися з надзвичайно складною газовою кризою. Вона не українська, вона загальноєвропейська, ймовірно, вплине на весь світ», — констатував глава уряду Денис Шмигаль.

Ціни закупівель газу на ProZorro б’ють рекорди

У середу, 6 жовтня ціна на газ у Європі оновила історичний максимум та наблизилася до $2 тис. за тисячу кубометрів. І хоча уже в четвер ф'ючерси на газ впали нижче $1тис. за тисячу кубометрів, такі коливання чітко відображаються на українському майданчику електронних закупівель ProZorro.

Моніторинг, який проводив «Главком», засвідчив: територіальні громади та бюджетні організації (лікарні, школи) готові витрачати великі гроші, щоб законтрактувати блакитне паливо для обігріву власних приміщень. Дуже дивно, але у цій ситуації досі не діє розрекламований Офісом президента газовий меморандум. Саме він мав би стати рятівним колом.

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Наприклад, комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» оголосило тендер очікуваною вартістю 12 млн грн на закупівлю 317,3 тис. куб. м газу. За таких розкладів куб коштуватиме 38 грн.

Ужгородська районна клінічна лікарня 6 жовтня повідомила про намір підписати договір із ТОВ «Закарпатгаз Збут» на постачання 45 тис. куб. м газу за ціною 47 грн/куб. м. До цього лікарня двічі безуспішно намагалася купити газ по 18 грн/куб. м. Однак на тендери приходив єдиний учасник ТОВ «Закарпатгаз Збут» і закупівлі не відбувалися через відсутність достатньої кількості пропозицій.

До речі, у серпні і на початку вересня «Закарпатгаз Збут» приходив на ProZorro з ціною 18 грн/куб. м. Нині ж у компанії на прохання «Главкома» прокоментувати нову ціну, порадили зазирнути на «Українську енергетичну біржу», мовляв, там є всі відповіді, чому ростуть ціни на газ.

Чорноострівська селищна рада з Хмельниччини 6 жовтня вийшла на київську ТОВ «Укргаз енерго поставка» і дала згоду купувати газ по 45 грн/куб. м. При цьому на останньому тендері, що не відбувся на початку жовтня, замовник поставив очікувану вартість закупівлі, в якій було закладено ціну 35 грн/куб. м.

«Ми вийшли на ТОВ «Укргаз енерго поставка» і визначили ціну 45 грн/куб. Проте маємо сподівання, що за днів десять, які, згідно із законом, відведені на оскарження закупівлі, держава знайде вихід. Бо по 45 грн/куб. м точно не купуватимемо, оскільки в бюджеті на це немає грошей. Скажу відверто: по всій Україні бюджетні установи не знають, що їм робити», – у коментарі «Главкому» повідомила спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Чорноострівської селищної ради Марина Юзвина.

На уточнююче запитання, чи працює нині розрекламований владою газовий меморандум, Юзвина зауважила, що це не юридичний документ.

30 вересня на Конгресі місцевих і регіональних влад документ підписали НАК «Нафтогаз», профільний міністр і міські голови. Згідно з ним, на цей опалювальний сезон для бюджетних організацій зафіксовано ціну 13,6 тис. грн за тисячу кубометрів без ПДВ і без транспортування.

«З іншого боку маємо таку ситуацію: якщо не укласти договорів із постачальною компанією, то з’являється ризик повного відключення шкіл або інших об’єктів соціальної сфери від газопостачання. Ми телефонували до «Нафтогазу», але там поки не дають чіткої відповіді. Пообіцяли до 11 жовтня щось відповісти. Але до цього часу нас можуть відрізати від газу 20 організацій», – пояснює чиновниця.

Керівник столичної ТОВ «Укргаз енерго поставка» Денис Ілляш у коментарі «Главкому» підтвердив: 6 жовтня до них звернулася Чорноострівська селищна рада з пропозицією купити газ.

«Ми вийшли на ринок і побачили: приміром, НАК «Нафтогаз» продавав блакитне паливо по 53 грн/куб. м, а деякі комерційні організації реалізовували по 46-48 грн/куб. м. На вартість газу впливає багато складників і таким чином виходить 45 грн/куб. м, яку Чорноострівська селищна рада вказала на майданчику ProZorro. Цю ж ціну наша компанія готова зафіксувати до повного виконання умов договору», – зазначив він.

На думку газотрейдера, скоріше за все, Чорноострівська селищна рада не зможе знайти коштів, щоб купувати блакитне паливо при такій ціни. Тому вони шляхом додаткових угод можуть зменшувати обсяги закупівлі.

«Нині немає проблеми, щоб купити газ. Є проблема з коштами, аби його придбати. Приміром, вересень наша компанія закривала, в середньою, ціною 20,5 грн/куб. м газу. Коли ж у жовтні виходимо на ринок, там газ уже по 40 грн/куб. м. Зрозуміло, що треба збільшувати фінансовий ресурс для закупівлі газу. До речі, «Укргаз енерго поставка» мала багато контрактів із бюджетними установами. Однак їх довелося розірвати… Нормальна ціна для ринку газу – це $200-280 за тисячу кубометрів. А коли вартість виросла у десять разів – до $2000 за тисячу кубометрів (рекордний стрибок відбувся 6 жовтня – «Главком»), то це дуже складна ситуація. Відкрию вам маленьку таємницю: ввечері 6 жовтня ми вирішили більше не укладати нових договорів із бюджетними установами. Просто не зможемо далі бути на цьому ринку. До того ж багато газотрейдерів протягом перших двох кварталів поточного року просто припинили діяльність. Деякі навіть втратили ліцензії, бо не виконали взяті зобов’язання», – повідомив Ілляш.

Газовий меморандум від уряду, за словами керівника ТОВ «Укргаз енерго поставка», нагадує заяви про добрі наміри. Адже головним документом для учасників ринку закупівлі на ProZorro є Закон України «Про публічні закупівлі». У ньому виписана процедура, за якою бюджетні установи повинні проводити тендера, у тому числі й купувати природний газ.

«Думаю, що аудитслужба відреагує, коли бюджетні установи в обхід закону, підписуватимуть договори, посилаючись на меморандум. Звісно, бюджетні установи можуть спробувати вийти на НАК «Нафтогаз» і шляхом переговорної процедури підписати договір за ціною, що вказана в меморандумі. Однак станом на 6 жовтня жоден із замовників, з якими ми працюємо, не зміг додзвонитися до «Нафтогазу». Єдиний законний метод виконання цього меморандуму – через парламент внести зміни до закону про публічні закупівлі, який потім підпише президент», – сказав постачальник.

Крім цього, у патову ситуацію потрапила обласна дитяча лікарня Закарпатської області. 4 жовтня медичний заклад уклав договір із ТОВ «Енерджі Трейд Груп» на поставку блакитного палива за ціною 19,55 грн/куб. м. Згідно з документом, газотрейдер до кінця року мав поставити 110 тис. кубометрів газу. Однак через день сторони з ініціативи постачальника розірвали договір. Причина – різке здорожчання газу.

Того ж дня обласна лікарня повторно прийшла до ТОВ «Енерджі Трейд Груп» і просила відпустити хоча би 11,3 тис. кубів за ціною 37,96 грн/куб. м. «Виникла нагальна потреба здійснити закупівлю природного газу для забезпечення безперебійного функціонування лікарняного закладу на початку опалювального періоду», – пояснив замовник на ProZorro.

У тій же халепі опинився Національний університет «Одеська морська академія». Виш поскаржився, що газотрейдер «Енерджі Трейд Груп» достроково розірвав контракт. У вересні 2021 року постачальник зумів продав університету газ по 12,55 грн/куб. м. Тепер заклад готовий купити у ТОВ «Одесагаз-постачання» блакитне паливо по 29,76 грн/куб. м.

У коментарі «Главкому» компанія «Енерджі Трейд Груп» пояснила, чому комерційні постачальники розривають угоди з бюджетними організаціями, які були укладені раніше на опалювальний сезон. Причина – низька вартість газу, закладена у договорах, яка не покриває витрати на закупівлю ресурсу за ринковими цінами.

«Наразі ринкова закупівельна вартість природного газу в Україні перетнула позначку 37 грн/куб м з ПДВ. Натомість угоди на тендерних майданчиках з бюджетними установами та соціальними закладами на жовтень укладалися по цінах у діапазоні 10-16 грн/куб м. Саме тому вони переглядаються постачальниками», – зауважив керівник газопостачальної компанії Володимир Шведкий. І додав: «аби уникнути такої ситуації, на наш погляд, НАК «Нафтогазу» слід реалізувати для потреб цих верств населення газ українського видобутку по фіксованій ціні іншим постачальникам. Наша компанія готова взяти на обслуговування цей сектор споживання за умови гарантованого забезпечення газом з боку НАК «Нафтогаз». Ця практика чудово зарекомендувала себе на ринку газу для населення. Споживачі, які підключилися до річного фіксованого тарифу, тепер відчувають себе захищеними від цінових коливань на світових ринках. Не бачу перепон у запровадженні такого ж механізму для споживачів сектору ОСББ».

Отже, майданчик ProZorro продовжує миттєво реагувати на коливання цін на газ в Європі. Від жорстких умов ринку найбільше потерпають місцеві бюджети, які точно не готувалися до таких позахмарних цін на блакитне паливо. Усі відчайдушно стукають у двері «Нафтогазу» за обіцяним дешевим газом. Поки безуспішно…

Як повідомляв «Главком», 30 вересня на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові підписано меморандум, згідно з яким тарифи на гарячу воду та опалення не будуть зростати до кінця опалювального сезону 2021-2022.

Згідно з ухваленим меморандумом, місцева влада не підвищуватиме тарифів на тепло та гарячу воду до кінця опалювального сезону.

Крім цього, на згаданому Конгресі уряд роздав конкретні обіцянки. Була озвучена система компенсаторів: аби місцева влада не вдавалася до підвищення тарифів, їй гарантували додатково спрямувати 4% податку на доходи фізичних осіб.

Також Кабмін, починаючи з IV кварталу, виділить субвенцію з державного бюджету громадам, що знаходяться поза індексом податкоспроможності (до 0,9).

Віталій Тараненко, «Главком»