В Умань на святкування Рош га-Шана прибули понад 23 тисячі хасидів

Прочани прибувають в Україну, щоб відзначити на Черкащині Новий рік за юдейським календарем

Цього року святкування Рош га-Шана припадає на 25-27 вересня

До Умані Черкаської області продовжують прибувати хасиди для святкування Рош га-Шана. За даними Об'єднаної єврейської общини України, станом на ранок 25 вересня приїхало вже понад 23 тисячі прочан.

Фонд імені Рабі Нахмана спільно з владою якісно організували паломництво, правоохоронні органи забезпечили високий безпековий рівень.

Відомо, що хасиди святкуватимуть Рош га-Шана з 25 по 27 вересня. Попри війну, прочани прибувають в Україну, щоб відзначити на Черкащині Новий рік за юдейським календарем.

Нагадаємо, що в Умані з 19 по 30 вересня ввели низку обмежень на час святкування Рош га-Шана. На в'їзді у місто працюватиме півдесятка блокпостів.

Раніше посол в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що на тлі військової агресії Росії і відсутності можливості гарантувати безпеку іноземцям, Україна не може прийняти паломників, які щорічно приїжджають в Умань на свято Рош-га-Шана.