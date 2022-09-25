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В Умань на святкування Рош га-Шана прибули понад 23 тисячі хасидів

Дар'я Самборська
glavcom.ua
В Умань на святкування Рош га-Шана прибули понад 23 тисячі хасидів
Прочани прибувають в Україну, щоб відзначити на Черкащині Новий рік за юдейським календарем
фото: glavcom.ua

Цього року святкування Рош га-Шана припадає на 25-27 вересня

До Умані Черкаської області продовжують прибувати хасиди для святкування Рош га-Шана. За даними Об'єднаної єврейської общини України, станом на ранок 25 вересня приїхало вже понад 23 тисячі прочан.

Фонд імені Рабі Нахмана спільно з владою якісно організували паломництво, правоохоронні органи забезпечили високий безпековий рівень.

Відомо, що хасиди святкуватимуть Рош га-Шана з 25 по 27 вересня. Попри війну, прочани прибувають в Україну, щоб відзначити на Черкащині Новий рік за юдейським календарем. 

Нагадаємо, що в Умані з 19 по 30 вересня ввели низку обмежень на час святкування Рош га-Шана. На в'їзді у місто працюватиме півдесятка блокпостів. 

Раніше посол в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що на тлі військової агресії Росії  і відсутності можливості гарантувати безпеку іноземцям, Україна не може прийняти паломників, які щорічно приїжджають в Умань на свято Рош-га-Шана.

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Теги: хасиди Умань Рош ха-Шана

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