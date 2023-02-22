Італія планує визнати Голодомор геноцидом українського народу

Комітет у закордонних справах парламенту Італії проголосував за визнання Голодомору геноцидом українського народу. Попереду – голосування відповідної резолюції в парламенті

Парламент Італії має намір визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українців. Планується розгляд відповідного проекту резолюції. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Лідер держави наголосив, що визнання Голодомору геноцидом українців – дуже важливе, зокрема, тому що цього року буде вже 90-а річниця трагедії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Пані прем'єр-міністр повідомила мені, що комітет із закордонних справ парламенту Італії вчора вже проголосував за це важливе рішення, і ми очікуємо, що найближчим часом відповідну резолюцію буде підтримано парламентом Італії», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, що 1 лютого парламент Болгарії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

30 листопада це визнав і німецький Бундестаг.

14 грудня геноцидом українців визнала Голодомор Чехія.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Таке рішення такох ухвалила Ічкерія.

15 грудня за резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу проголосував Європарламент.