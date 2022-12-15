Європарламент визнав Голодомор геноцидом українців
У тексті резолюції Європарламент висловлює свою солідарність з українським народом
Європейський парламент проголосував за резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.
«За» проголосували 507 депутатів, 12 висловилися проти.
У тексті резолюції Європарламент висловлює свою солідарність з українським народом і віддає шану тим, хто загинув внаслідок штучного голоду, організованого сталінським режимом. А також закликає всі країни, особливо Російську Федерацію та інші країни, що виникли після розпаду Радянського Союзу, відкрити свої архіви щодо штучного голоду 1932-1933 років в Україні.
«Радянська влада, бачивши величезну кількість голодуючих і вмираючих людей і цілих сімей, діяла цинічно і використовувала геноцидні методи. Уже тоді совєти відновили пропаганду, приймаючи прихильних до них іноземних журналістів, показували створену обманом реальність. Ця пропаганда старої школи існує в Росії й сьогодні. Я вітаю рішучість Європарламенту визнати Голодомор геноцидом проти українського народу», – сказав під час дебатів член Європарламенту Петрас Аустревічіус.
Нагадаємо, 30 листопада, німецький Бундестаг визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.
14 грудня геноцидом українців визнала Голодомор Чехія.
Таке рішення такох ухвалила Ічкерія.
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