Складні бої на Донеччині та сигнали від партнерів: звернення Зеленського

Зеленський заявив, що Росію неминуче притягнуть до відповідальності за геноцид українців

Україна отримала від західних партнерів вагомі сигнали та конкретні домовленості щодо неминучості притягнення Росії до відповідальності за агресію та терор проти українського народу. Про це заявив глава держави Володимир Зеленський у відеозверненні у суботу, 18 лютого.

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«Кожен російський удар по Харкову й області, по Сумщині й Донеччині, по Хмельницькому, по нашому Нікополю й кожному куточку нашої держави матиме для держави-терориста конкретні юридичні наслідки. Це стосується не лише того зла, яке Росія принесла від 24 лютого, а й від 2014 року. Ми все пам’ятаємо. Пам’ятаємо Іловайськ, пам’ятаємо Донецький аеропорт, ми пам’ятаємо бої за Дебальцеве – особливо сьогодні – та кожен удар проти нашого народу. Ми маємо відновити справедливість. Ми зробимо це. Зробимо разом з усім світом», – сказав політик.

Зеленський нагадав, що день почався з превентивних відключень електрики в частині областей. Це було потрібно, щоб захистити мережі та генерацію від чергового російського ракетного нальоту.

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При цьому президент зауважив, завершуємо суботу без відключень світла майже на всій території держави. Виняток – частина Одещини, де триває відновлення після попередніх атак, і деяких районів, де мережі пошкоджені поривами вітру.

«Більшість території України – з енергетикою. Більшість наших людей – з електрикою. І це чергове підтвердження нашої з вами стійкості, сили України, колосальної роботи», – наголосив політик.

Він подякував кожному й кожній, хто зробив свій внесок у захист українського неба та енергосистеми держави.

Зеленський зазначив, що сьогодні в Німеччині, в Мюнхені, продовжила роботу конференція з питань безпеки. Це другий день конференції.

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«Не просто українська тема, а саме тема української перемоги, яку ми наближаємо, сьогодні очевидно домінувала в дискусіях на конференції. Є важливі заяви світових лідерів на підтримку нашої держави, є й сигнали про посилення зброї для нашого захисту. Це стосується, зокрема, далекобійних ракет, іншої зброї, довготривалості підтримки України», – заявив президент.

Глава держави подякував усім лідерам за підтримку й за те, що було вчора.

«І за сигнали, які сьогодні були в Мюнхені. Які підтверджують, що російська агресія матиме лише один фінал, а саме – програш держави-терориста. І ми маємо зробити все, щоб пришвидшити російський програш. Тиск світу має бути таким, щоб Росія не встигала знаходити нові форми терору. До речі, наша дипломатична робота наступного тижня буде присвячена саме цьому – саме пришвидшенню нашого руху. Очікуємо вагомих новин для України, для нашої безпеки», –підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, Адміністрація президента США Джо Байдена офіційно дійшла висновку, що Росія скоїла «злочини проти людяності» під час свого вторгнення в Україну.