Україна зможе відбити наступ російської армії – командувач американських військ у Європі

В армії США вважають, що Україна може відбити атаку Росії

На сьогоднішній день Україна має військовий потенціал для відбиття атаки РФ. Українці б змогли відбити відкрите військове вторгнення Росії. Про це заявив генерал Збройних сил США Тод Уолтерс, командувач американських військ у Європі під час слухань на тему військових витрат США на наступний рік, повідомляє «Голос Америки».

Сенатор Ангус Кінг поставив питання, чи мають українці достатньо зброї, підготовки та сил, аби зупинити можливе військове вторгнення РФ.

«Нас це дуже хвилює. І в Україні, і їхні партнери у регіоні, роблять все, що вони можуть, аби посилити свої позиції. Якщо вторгнення відбудеться, вони зараз у найкращій своїй позиції. І йдеться не лише про їхні війська, а й війська їхніх партнерів у регіоні», – заявив Уолтерс.

На уточнююче питання, чи змогли б українці відбити вторгнення, якщо воно почнеться наступного тижня, генерал США відповів: «Думаю, з часом, це точно».

Як відомо, Росія продовжує стягувати війська до українського кордону. Міністр оборони України Андрій Таран заявив, що Росія може напасти на Україну з окупованого Криму.

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс не виключає, що Росія може вдатися до «обмеженого військового вторгнення» в Україну.

Українська розвідка розглядає три варіанти дій РФ проти України. Аналіз безпекового середовища навколо державного кордону України свідчить про наростання рівня загрози застосування військової сили з боку Російської Федерації.

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним та запропонував найближчими місяцями зустрітися. Байден запевнив у підтримці територіальної цілісності України.

13 квітня під час засідання комісії Україна-НАТО усі держави-члени Альянсу та союзники висловилися на підтримку України.

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