В ЦРУ не виключають обмеженого військового вторгнення РФ в Україну

В ЦРУ переконані, що «не можна недооцінювати російське керівництво»

Концентрація військ РФ вздовж українського кордону викликає занепокоєність спецслужб США

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс не виключає, що Росія може вдатися до «обмеженого військового вторгнення» в Україну.

На засіданні спецкомітету з розвідки Сенату США він зазначив, що концентрація військ РФ вздовж українського кордону викликає занепокоєність.

«Думаю, що це може бути методом, щоб залякати українське керівництво, дати сигнал США... Це нарощування досягло тієї точки, коли може стати основою для обмеженого вторгнення. До цього повинні серйозно ставитися не тільки США, але й союзники», – наголосив очільник ЦРУ.

За словами Бернса, будучи послом в Росії у 2005-2008 роках, він засвоїв, що «не можна недооцінювати російське керівництво». Глава ЦРУ додав, що керівництво США розуміє серйозність ситуації.

Нагадаємо, українська розвідка розглядає три варіанти дій РФ проти України:

Це може бути демонстрація сили біля держкордону України та в окупованому Криму шляхом проведення заходів військового характеру.

Може мати місце військова операція збройних сил РФ з метою вирішення проблеми водопостачання Криму із захопленням частини території південних областей України.

Провокація підрозділів об'єднаних сил України до реалізації військових дій на тимчасово окупованій території Донбасу з подальшим звинуваченням України в порушенні наявних домовленостей..

РФ продовжує стягувати війська до українського кордону. Міністр оборони України Андрій Таран заявив, що Росія може напасти на Україну з окупованого Криму.