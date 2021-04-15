Катери ФСБ влаштували провокацію в Азовському морі

РФ продовжує порушувати норми Міжнародного морського права

Сьогодні вночі катери ФСБ РФ намагалися перешкоджати законним діям катерної групи ВМС Збройних Сил України. Про це повідомляє пресцентр Командування ВМС ЗСУ.

“Не зважаючи на провокації та цілеспрямовані дії росіян, по обмеженню вільного судноплавства, катерна тактична група ВМС України продовжила виконувати поставлені завдання”, - сказано у повідомленні.

Командування ВМС підкреслює, що українські моряки і надалі будуть забезпечувати безпеку України з морського напрямку, у тому числі в Азовському морі, керуючись виключно нормами Міжнародного морського права.

Нагадаємо, сьогодні командувач американських військ у Європі Тод Уолтерс заявив, що Україна зможе відбити наступ російської армії.

Як відомо, Росія продовжує стягувати війська до українського кордону. Міністр оборони України Андрій Таран заявив, що Росія може напасти на Україну з окупованого Криму.

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс не виключає, що Росія може вдатися до «обмеженого військового вторгнення» в Україну.

Українська розвідка розглядає три варіанти дій РФ проти України.















