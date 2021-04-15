Антитерористичні навчання стартують ще в одній прикордонній області
До навчань, крім підрозділів СБУ, будуть залучені військові, поліцейські та прикордонники
У прикордонній Сумській області завтра, 16 квітня, розпочнуться антитерористичні навчання Служби безпеки України. Багатоетапні тренування будуть тривати до кінця травня. Про це повідомила Сумська обласна державна адміністрація.
«Навчання проходитимуть в умовах максимально наближених до реальних, у тому числі з використанням бойової вогнепальної зброї, військової техніки та радіотехнічних засобів», – розповіли в ОДА.
До навчань, крім підрозділів СБУ, будуть залучені військові, поліцейські та прикордонники. В рамках тренувань передбачається можливість перевірки документів громадян та огляду транспортних засобів.
«СБУ просить мешканців та гостей Сумської області з розумінням поставитися до необхідності проведення антитерористичних тренувань та пов'язаних з ними можливих тимчасових незручностей», – заявили в ОДА.
Нагадаємо, вчора антитерористичні навчання СБУ почалися на території Херсонській області. Особливу увагу приділено адміністративній межі з Кримом.
Днями СБУ попередила про масштабні антитерористичні навчання біля кордону з Росією. Навчання проводяться у Харківській області.
Напередодні Служба безпеки України повідомила про проведення антитерористичних навчань у Херсонській області. У повідомленні йдеться, що вони «масштабні та багатоетапні».
Також на кордоні з Молдовою військові тренуються відбивати атаку з лиману.