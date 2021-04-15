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    Антитерористичні навчання стартують ще в одній прикордонній області

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    Антитерористичні навчання триватимуть до кінця травня&nbsp; - Антитерористичні навчання стартують ще в одній прикордонній області
    Антитерористичні навчання триватимуть до кінця травня 
    Фото: СБУ

    До навчань, крім підрозділів СБУ, будуть залучені військові, поліцейські та прикордонники

    У прикордонній Сумській області завтра, 16 квітня, розпочнуться антитерористичні навчання Служби безпеки України. Багатоетапні тренування будуть тривати до кінця травня. Про це повідомила Сумська обласна державна адміністрація.

    «Навчання проходитимуть в умовах максимально наближених до реальних, у тому числі з використанням бойової вогнепальної зброї, військової техніки та радіотехнічних засобів», – розповіли в ОДА.

    До навчань, крім підрозділів СБУ, будуть залучені військові, поліцейські та прикордонники. В рамках тренувань передбачається можливість перевірки документів громадян та огляду транспортних засобів.

    «СБУ просить мешканців та гостей Сумської області з розумінням поставитися до необхідності проведення антитерористичних тренувань та пов'язаних з ними можливих тимчасових незручностей», – заявили в ОДА.

    Нагадаємо, вчора антитерористичні навчання СБУ почалися на території Херсонській області. Особливу увагу приділено адміністративній межі з Кримом.

    Днями СБУ попередила про масштабні антитерористичні навчання біля кордону з Росією. Навчання проводяться у Харківській області.

    Напередодні Служба безпеки України повідомила про проведення антитерористичних навчань у Херсонській області. У повідомленні йдеться, що вони «масштабні та багатоетапні».

    Також на кордоні з Молдовою військові тренуються відбивати атаку з лиману.

    Теги: прикордонники Росія СБУ тероризм військові навчання Сумщина військові поліція кордон
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