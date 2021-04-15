НАТО підтримало санкції США проти Росії через «дестабілізуючу поведінку»

НАТО: Ми закликаємо Росію негайно припинити свою дестабілізуючу поведінку та дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань

Союзники продовжать тісно співпрацювати, аби протидіяти діям Росії, які становлять загрозу для євроатлантичної безпеки

Північноатлантичний альянс висловив підтримку новим санкціям США проти Росії.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«Росія продовжує демонструвати стійкий патерн дестабілізуючої поведінки, в тому числі порушення суверенітету та територіальної цілісності України та Грузії, а також тривалого порушення, незапровадження та обхід численних міжнародних зобов’язань та гарантій, в тому числі – Будапештського меморандуму», – зазначають у НАТО.

Альянс вказав на причетність Росії до кібератаки SolarWinds, а також засудив замах на Олексія Навального.

«Союзники продовжать тісно співпрацювати, аби протидіяти діям Росії, які становлять загрозу для євроатлантичної безпеки. Ми закликаємо Росію негайно припинити свою дестабілізуючу поведінку та дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань. Ми також закликаємо Росію припинити свої провокації та негайно знизити напругу на кордоні з Україною та в нелегально окупованому Криму», - заявили у Альянсі.

Попри це у НАТО висловили свою готовність до діалогу і конструктивних відносин, щойно дії Росії зроблять це можливим.

Нагадаємо, 15 квітня США ввели санкції щодо російських технологічних компаній через кібератаки, а також проти причетних до окупації Криму. У Росії вже заявили, що відповідь Москви буде «невідворотною».

Раніше повідомлялося, що США ввели санкції проти Росії через «шкідливу зовнішню діяльність». Зокрема, американській фінансовій сфері заборонили викуповувати російські облігації.

Крім того, Вашингтон вислав десятьох російських шпигунів, які працювали під прикриттям у дипмісії РФ.

Після введення санкцій проти Росії президент США Джозеф Байден оголосив режим надзвичайної ситуації у сфері національної безпеки.

Додамо, що у березні ФБР оголосило в розшук російського бізнесмена, який разом з Деркачем намагався вплинути на вибори у США. Мова йде про Костянтина Килимника.

Раніше Національна розвідка США встановила, що Російська Федерація намагалася вплинути на вибори президента США в 2020 році, «очорняючи» кандидатуру Джо Байдена і підтримуючи тодішнього президента Дональда Трампа.

Крім того, розвідка США має інформацію, що президент РФ Володимир Путін наглядав за діями депутата Верховної Ради України Андрія Деркача, якого США згодом визнали російським агентом.