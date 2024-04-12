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Із 1 травня розпочинається дерусифікація національного домену .ua

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Із 1 травня розпочинається дерусифікація національного домену .ua
фото: hostpro.ua

Нові реєстрації будуть проводитися в доменах, які відповідають назвам обласних центрів та чинним правилам транслітерації українського алфавіту латиницею

Компанія Hostmaster оголосила про початок дерусифікації національного домену верхнього рівня .ua. Із 1 травня п'ять географічних доменів переходять на українську. Про це йдеться на сайті компанії. 

«З метою гармонізації доменного простору України та підвищення розпізнаваності українських доменів, вводяться зміни до правил реєстрації деяких публічних доменів», – йдеться у повідомленні.

.uaв Інтернеті, національний домен верхнього рівня (ccTLD) для України. Адміністратором домену .ua є компанія ТОВ «Хостмайстер». Домен працює з грудня 1992 року і на поточний момент налічує понад півмільйона доменних імен. 

З 1 травня припиняється реєстрація нових доменних імен у таких доменах:

  • chernigov.ua
  • chernovtsy.ua
  • khmelnitskiy.ua
  • kirovograd.ua
  • rovno.ua

Вже зареєстровані доменні імена в цих доменах продовжать працювати без обмежень. Всі операції з наявними доменними іменами будуть виконуватись без змін (трансфер, продовження, відновлення, тощо).

Натомість нові реєстрації будуть проводитись лише в доменах, які відповідають назвам обласних центрів та чинним правилам транслітерації українського алфавіту латиницею:

  • chernihiv.ua
  • chernivtsy.ua
  • khmelnytskyi.ua
  • kropyvnytskyi.ua
  • rivne.ua

Для парних доменів (rivne.ua – rovno.ua, kropyvnytskyi.ua – kirovograd.ua, тощо) зберігається принцип дзеркальності, тобто для кожного реєстранта доменного імені в застарілому домені автоматично резервується однойменне ім'я у відповідному українському домені. Наприклад, реєстранту домену «example.rovno.ua» буде зарезервоване ім'я «example.rivne.ua».

Цей принцип також стосується зміни реєстратора чи реєстранта – якщо ім'я існує в обох доменах, зміни в одному з доменів вимагають одночасних змін у дзеркальному.

«Ці заходи вживаються для забезпечення прозорості та запобігання можливим зловживанням у доменному просторі. Наша мета – зробити український доменний простір більш впізнаваним та доступним, одночасно зберігаючи безперервність використання наявних доменів», – пояснює компанія.

Hostmasterукраїнське підприємство, що надає послуги з адміністрування і технічного супроводу домену .ua і публічних доменів у ньому. Технічна інфраструктура комапанії включає в себе хмару системи доменних імен (DNS) на базі технології Anycast. Сервери хмари розташовані в великих містах України, країнах Європи і Америки. 

До слова, від початку 2024 року зареєстровано більш як пів тисячі звернень щодо порушення мовного закону. Найчастіше вони фіксувалися у місті Київ, Одеській та Харківській областях.

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Теги: інтернет дерусифікація послуги технології

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