Латвія може депортувати сотні росіян: яка причина

На даний момент 800 осіб не отримали права на перебування в Латвії

Влада Латвії може депортувати 800 росіян, які не мають права на перебування у країні. Про це повідомила представниця управління з питань міграції Латвії Мадара Пуке в ефірі телеканалу TV3, передає «Суспільне».

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«На даний момент 800 осіб не отримали права на перебування в Латвії. Вони не подали заяви ні на постійне, ні на тимчасове проживання... Ми передали інформацію про цих осіб Державній прикордонній службі для подальшої перевірки. У найближчі тижні буде зрозуміло, чи ці люди ще перебувають у Латвії. Якщо вони є, то будуть видані накази про виїзд на 30 днів», – заявила Пуке.

За словами Пуке, громадяни Росії, які не склали іспит з латиської мови, могли подати заяву на тимчасове посвідку на тимчасове проживання на два роки, після чого їх знання латиської мови знову буде перевірено з загрозою депортації.

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Раніше Конституційний суд Латвії визнав законним вимогу скласти іспит з латиської мови для росіян, які раніше були громадянами країни і мали постійну посвідку на проживання. Управління з питань громадянства та міграції Латвії в січні 2024 року заявило, що депортація з Латвії загрожує 1 167 громадянам Росії, 7 89 з яких старше 60 років, і невідомо, скільки з них вже покинули країну.

Водночас глава МВС країни визнав, що замість масових депортацій, ймовірно, будуть окремі.

Раніше повідомлялося, що державна поліція та державна прикордонна охорона в Латвії перевірятимуть людей, які прийдуть у посольство Росії на виборчу дільницю, щоб обрати президента РФ. Держава прагне переконатися в тому, що такі люди мають законні підстави перебувати в Латвії.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня порівняла Росію з алкоголіком, дії якого не можна спрогнозувати.

Також повідомлялося, що Латвія має намір зміцнити свій кордон з Білоруссю та Росією, щоб перегородити можливі шляхи проникнення військ противника. Командувач Каспарс Пуданс зазначив, що крім посилення заходів щодо захисту кордону, буде використана вже наявна інфраструктура