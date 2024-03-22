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Китай продемонстрував дрони, що «саморозмножуються»: як працює технологія

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Китай продемонстрував дрони, що «саморозмножуються»: як працює технологія
Нові китайські дрони здатні стежити і завдавати удару по цілях як спільно, так і окремо
фото ілюстративне

Китайські вчені створюють безпілотники, які можуть швидко розмножуватися в повітрі, створюючи тактичний удар

Війна безпілотників може незабаром вийти на наступний щабель. Оскільки технологія так званих ройових безпілотників набуває популярності, китайські вчені розробили новий тип безпілотника, який може розділятися на кілька одиниць миттєво. І таким чином створити тактичний удар і потужний удар по супротивнику. Про це пише South China Morning Post.

Нове дослідження, під керівництвом професора Ши Чжівея з Нанкінського університету аеронавтики та астронавтики є значним прогресом у галузі технології застосування безпілотників.

У Китаї тестують новий вид дронів
У Китаї тестують новий вид дронів
фото: scmp

Китайці вирішили не використовувати носії типу літаків чи великі безпілотники. Для бойового застосування це буде небезпечно – велику одиночну мету легше відстежити та знищити. Замість цього вони розробили невеликі дрони типу FPV-квадрокоптерів. Один такий дрон буде здатний по команді розділитись на самостійні дрони, які почнуть виконувати завдання в рої, або окремо.

«Як тільки цей новий пристрій досягає цільового повітряного простору, він може миттєво розділитися на два, три або навіть шість менших дронів, залежно від бойових потреб», – пише видання. 

При цьому нові крихітні дрони можуть літати далі та швидше, ніж вони могли б порізно. Їх ефективність польоту була більш ніж на 40% вищою, ніж у звичайних дронів навіть після роз’єднання. Це стало першим випадком, коли такі «комбіновані» дрони можуть перевершити одиночні дрони у будь-яких умовах польоту. Певною проблемою було забезпечення високошвидкісного зв'язку між дронами після поділу у повітрі, але це вдалось вирішити.

Команда професора Ши провела поглиблені випробування в аеродинамічній трубі, щоб досягти цього, і після численних невдач вони зрештою виявила форму лопаті, яка забезпечувала ефективність як комбінованого, так і одиночного польоту.

У чому перевага технології?

Рої безпілотників можуть надати силам оборони значну тактичну або оперативну перевагу над їхніми супротивниками ще до того, як вони вступлять у бій. Вони можуть бути використані для того, аби заплутати військових або оборонні системи безпеки і таким чином з відносною легкістю дозволити увійти на певну територію противника.

Як пояснює South China Morning Post, у ідеальних умовах системи протиповітряної оборони розгортають ресурси та засоби боротьби з дронами пропорційно кількості виявлених безпілотників, коли рій безпілотників з’являється на екранах радарів противника.

Але якщо рій безпілотників несподівано розростається, він може перевантажити систему захисту та спричинити психологічний шок, що може перешкодити солдатам противника встановити потужний захист.

Як зазначає видання, Китай, як і інші розвинені країни, вже кілька років працює над технологією ройових безпілотників. На Чжухайському авіасалоні 2022 Китай продемонстрував легку пускову установку, встановлену на автомобілі, яка може запускати до 18 безпілотників одночасно.

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Теги: Китай технології безпілотник вчені дрон

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