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Удари по українській енергетиці. Гендиректор ДТЕК пояснив новий задум росіян

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Удари по українській енергетиці. Гендиректор ДТЕК пояснив новий задум росіян
Під час попередньої зими Росія атакувала здебільшого розподільчі станції та трансформатори по всій країні
фото: ДТЕК

Росія знищує електростанції повністю, тому що відновити їх за короткий термін неможливо – Тімченко для Financial Times

Росія змінила тактику нападу на енергетичну інфраструктуру України, використовуючи високоточні ракети для знищення електростанцій у менш захищених регіонах країни. ТЕС не зможуть бути повністю відновлені до наступної зими, пише Financial Times

22 та 29 березня Росія атакувала сім теплових електростанцій та дві гідроелектростанції. Наслідки останніх атак були гіршими, ніж узимку 2022–2023 років, йдеться в статті.

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко зазначив журналістам Financial Times, що якби не тепла погода, імпорт енергоносіїв із ЄС та збільшення виробництва відновлюваної енергії, то після останніх атак Україна зіткнулася б із масовими відключеннями електроенергії, як це сталося у 2022-2023 роках.

За словами Тімченка, під час попередньої зими Росія атакувала здебільшого розподільчі станції та трансформатори по всій країні. Але тепер російські ракети націлені на теплоелектростанції у різних регіонах, щоб «знищити їх повністю, тому що відновити електростанції за короткий термін неможливо».

Нагадаємо, наприкінці березня було здійснено наймасштабнішу за останній час атаку на енергетичні обʼєкти.

Найбільше постраждали Харків, Одеса, Дніпропетровщина. Під удар потрапила Дніпровська ГЕС та ТЕС ДТЕК. Компанія повідомила про втрату 80% генеруючих потужностей.

Теги: росія Україна інфраструктура обстріл ДТЕК

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