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У яких регіонах громадяни частіше порушують мовний закон: інфографіка

Катерина Іванова
glavcom.ua
У яких регіонах громадяни частіше порушують мовний закон: інфографіка
Кремінь: Якщо порівняти дані із аналогічним періодом минулого року, то в абсолютних цифрах кількість скарг у сфері обслуговування зменшилася більш, ніж удвічі
фото: Укрінформ

За перший квартал 2024 року на адресу Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 569 звернень громадян про порушення мовного закону

Від початку 2024 року зареєстровано більш як пів тисячі звернень щодо порушення мовного закону. Найчастіше вони фіксувалися у місті Київ, Одеській та Харківській областях. Про це повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

Серед 569 звернень про порушення Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», більшість з них (майже 50%) традиційно стосувалася порушень у сфері обслуговування.

Розподіл інших звернень за сферами порушень:

  • обслуговування споживачів – 47%;
  • реклама, вивіски – 15%;
  • освіта – 8%;
  • охорона здоров’я – 6%;
  • органи влади – 3%.

Найбільше повідомлень громадян стосувалися порушення законодавства про державну мову у місті Київ (197), а також Одеській (102), Харківській (73), Дніпропетровській (42), Київській (24), Запорізькій (13), Львівській (9) та Миколаївській (9) областях.

У яких регіонах громадяни частіше порушують мовний закон: інфографіка фото 1

«Попри те, що в сфері обслуговування ми досі бачимо найбільшу кількість порушень мовних прав громадян, варто відзначити і позитивну динаміку. Якщо порівняти ці дані із аналогічним періодом минулого року, то в абсолютних цифрах кількість скарг у цій сфері зменшилася більш, ніж удвічі. Скажімо, скарг на відсутність української версії сайтів інтернет-магазинів та інтернет-представництв в першому кварталі 2023 року надійшло понад 300, а щодо порушень безпосередньо під час обслуговування – 159», – зазначив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

За його словами, не зникають мовні проблеми і в освіті. У 2024 році громадяни надіслали 21 звернення щодо порушень законодавства педагогічними та науково-педагогічними працівниками закладів дошкільної, загальної середньої та вищої освіти, а також 23 звернення щодо освіти дорослих.

Також доволі значною залишається кількість порушень мовного закону окремими чиновниками. 18 звернень надійшло щодо порушень в органах влади, 9 – в установах комунальної та державної форм власності.

«На 11-му році війни – це далеко не та статистика, яку повинні демонструвати окремі представники влади. Це неприпустимо, щоб депутати місцевих рад, заступники міських голів чи керівники комунальних установ продовжували порушувати закон. Будемо діяти оперативно, в окремих випадках – з вимогою звільнення!», – наголосив Тарас Кремінь.

Високою також є кількість скарг щодо порушень у сферах охорони здоров’я (35), культури (17 звернень), медіа (26) і транспорту (18).

Нагадаємо, учителі під час освітнього процесу мають використовувати державну мову, незалежно від того, якою мовою вони послуговуються в побуті. Таке правило стосується як уроків, так і спілкування педагогів з учнями під час перерв чи виховних годин.

Раніше мовний омбудсмен пояснив, де українці торік найчастіше порушували закон.

За словами омбудсмена, минулого року його секретаріат отримав звернення від громадян щодо 958 інтернет-сайтів, які порушують вимоги Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». 

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Теги: закон статистика інтернет українці звільнення Тарас Кремінь

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