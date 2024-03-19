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«Секретні витрати» Ердогана перед виборами сягли рекорду – Sözcü

Ірина Озтурк
glavcom.ua
«Секретні витрати» Ердогана перед виборами сягли рекорду – Sözcü
Турецькі ЗМІ написали, на що таємно витрачає гроші президент країни
фото із відкритих джерел

Sözcü: У лютому видатки секретної служби президента США побили рекорд

Витрати президента Туреччини Реджепа Ердогана на секретну службу в лютому побили рекорд і склали 1,897 млрд. турецьких лір (близько $59 млн.) Про це пише турецьке видання Sözcü. У лютому минулого року відповідні витрати становили 373 млн. турецьких лір ($11,6 млн.).

Витрати президента на секретну службу (секретні асигнування), уточнює джерело, побили рекорд у місячному вирахуванні. За рік ця цифра збільшилась аж уп'ятеро.

Згідно з офіційною статистикою, опублікованою Мінфіном Туреччини, «витрати на приховані послуги», досягли 2,182 млрд турецьких лір ($67,99 млн) у період з січня по лютий 2024 року. За той же період минулого року витрати становили 561,9 млн. турецьких лір ($17,5 млн.), збільшилися на 238% у річному обчисленні.

«Приховані витрати» згадуються у статті 24 «Закону про управління та контроль державних фінансів» Туреччини. Стаття уточнює, що «секретні витрати – це гроші, закладені у президентському бюджеті та призначені для задоволення потреб держави та уряду, пов'язаних із закритими розвідувальними та закритими службами оборони, національною безпекою та високими інтересами держави, вимогами репутації держави, політичними, соціальними та культурними цілями та надзвичайними службами».

До слова, на посаду мера Стамбула на місцевих виборах, що відбудуться 31 березня, балотуватиметься рекордна кількість бажаючих – аж 52 кандидати. Офіційний термін подання заявок закінчився 20 лютого, пише Haber Turk.

Так, 22 з 52 кандидатів висунуті партіями, тоді як 30 будуть балотуватися як незалежні кандидати. До списку кандидатів входять нинішній мер Екрем Імамоглу від основної опозиційної Народно-республіканської партії (НРП), кандидат від правлячої Партії справедливості та розвитку (ПСР) Мурат Курум, який також є депутатом та колишнім міністром, кандидат від опозиційної «Хорошої партії» Бугра Кавунджу, кандидати від опозиційної Партії рівності та демократії (DEM) Мерал Даніш Бешташ та Мурат Чепні. Крім них, опозиційна вкрай права Партія Перемоги (Zafer), опозиційна Партія Батьківщини, опозиційна Партія Демократії та Прогресу (DEVA), союзна уряду Партія Нового Добробуту (YRP) також висунули кандидатів у муніципалітет Стамбула.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час телефонної розмови сказав диктатору Володимиру Путіну, що Туреччина готова відігравати будь-яку роль як посередник задля повернення України та Росії за стіл переговорів. Про це йдеться у дописі Директорату з комунікацій адміністрації президента Туреччини в соцмережі Х.

Ердоган привітав президента Росії Путіна з перемогою на виборах. Очільник Туреччини сподівається, що позитивний курс у турецько-російських відносинах продовжуватиметься й надалі. Також він запевнив у підтримці щодо мирних перемовин задля припинення війни.

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Теги: гроші рекорд послуги Туреччина Реджеп Таїп Ердоган

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