Нічна атака: на Дніпропетровщині виникла пожежа на енергооб’єкті

Під прицілом ворога була енергетична інфраструктура різних регіонів України

У ніч на 12 квітня у Криворізькому районі Дніпропетровської області через падіння уламків збитого дрона-камікадзе ворога на об'єкті енергетичної інфраструктури спалахнула пожежа. Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

Під прицілом ворога вкотре була енергетична інфраструктура різних регіонів України.

Військові зазначили, що російські окупанти спрямували декілька хвиль «Шахедів» з півдня, і бойова робота по відбиттю повітряної атаки тривала близько п'яти годин.

«Унаслідок падіння уламків збитого дрона на Криворіжжі на об’єкті енергетики спалахнула пожежа. Її вдалося локалізувати, вогнеборці продовжують роботу. Наслідки уточнюються. Люди не ушкоджені», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 12 квітня 2024 року окупанти вкотре атакували Україну дронами. Противник атакував 17-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 та керованою авіаційною ракетою Х-59.

У результаті протиповітряного бою авіацією Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито 16 ударних БпЛА типу «шахед» у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей.