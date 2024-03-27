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Федоров розповів, які послуги в «Дії» з'являться найближчим часом

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Федоров розповів, які послуги в «Дії» з'являться найближчим часом
Серед новацій у застосунку буде онлайн-нотаріат
фото з відкритих джерел

У «Дії» українці зможуть отримати всю медичну особисту інформацію

Українці зможуть отримати доступ до «Кабінету пацієнта» в застосунку «Дія». Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону.

За його словами, в «Дії» українці зможуть отримати всю медичну особисту інформацію.

«Найближчим часом ми запустимо «Кабінет пацієнта» і медичні push-повідомлення в «Дії». Це дуже важливо для збереження персональних даних в медичній системі», – зазначив Федоров.

Міністр нагадав, що Мінцифри працює над запуском послуги одруження онлайн. Окрім цього, незабаром у додатку може з'явитися можливість розмитнення авто. Ця послуга вже цифровізована, однак треба дочекатись голосування у Верховній Раді, щоб її запровадити.

«Послуги для ветеранів – ми над цим активно працюємо… і «Дія.Підпис» для юридичних осіб. Це все, що ми в найближчий час запустимо», – зазначив очільник Мінцифри.

Він додав, що через «Дію» скоро можна буде відновити втрачені документи, також серед новацій буде онлайн-нотаріат.

Нагадаємо, у застосунку «Дія» відтепер є всі освітні документи, такі як шкільний атестат, диплом бакалавра чи магістра та інші. 

Як повідомлялося раніше, Україна відкрила код мобільного застосунку «Дія». Відтепер розробники з усього світу зможуть проаналізувати архітектуру українського застосунку та створити на його основі свої сервіси. Влада запевняє, що дані українців у повній безпеці.

 

Теги: послуги Михайло Федоров Дія Міністерство цифрової трансформації України

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