ChatGPT став одним із творців індійського серіалу

Штучний інтелект ChatGPT вказали у титрах до трагікомічного індійського серіалу Save the Tigers (Врятувати тигрів) як автора клубної музики

Достеменно невідомо, як саме ШІ був залучений до створення серіалу

Генеративна нейромережа ChatGPT була використана для створення музики в індійському серіалі Save the Tigers. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на портал MSPowerUser.

Штучний інтелект згадано в титрах до сьомої серії другого сезону серіалу, створеного мовою телугу, яка поширена на півдні Індії.

Як пише портал, достеменно невідомо, як саме ШІ був залучений до створення пісні, чи повністю сам він створив слова, чи на основі уже готового варіанту.

Серіал доступний на Disney+ Hotstar. В ньому розповідають історію трьох чоловіків, які зближуються через свої подружні проблеми.

Це не перший раз, коли ChatGPT використовують у розважальних шоу. Так, у 2023 році створили епізод про ChatGPT «Глибоке навчання» мультиплікаційного серіалу «Південний парк», сценарій до нього допоміг написати ШІ.

Штучний інтелект також створив початкові титри до серіалу Marvel «Таємне вторгнення».

Нагадаємо, напередодні чотириденного вигнання генерального директора OpenAI Сема Альтмана Кілька дослідників OpenAI (лабораторії досліджень штучного інтелекту) написали листа до ради директорів, у якому попередили про потужне відкриття у сфері штучного інтелекту, яке може загрожувати людству.