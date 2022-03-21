На Харківщині російська ракета пробила стелю будинку та застрягла на кухні (фото, відео)

Запеклі бої у Деркачах ведуться вже тривалий час

У мережі з'явилося відео наслідків ворожих атак у Дергачах Харківської області. Внаслідок обстрілу снаряд потрапив у житловий будинок. На опублікованому відео видно, як снаряд пробив стелю будинку та потрапив у тумбочку під раковиною. Від удару також у приміщенні зруйновано меблі.

«Спостерігали активність ворожих військ, ті намагалися активізуватися за напрямком Дергачів, Ізюма, але вщент були розбиті нашими ЗСУ. Ми готові до будь-яких сценаріїв!», – написав голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

За даними Дергачівської міської ради, співробітники ДСНС ліквідували ворожі боєприпаси, які потрапили до житлових будинків після ворожої атаки.

«ДСНС ліквідувала вибухонебезпечні предмети та здійснила вилучення окремих складових ворожих ракет, що залишилися в приміщеннях людей після вчорашнього бомбардування. Водночас наші служби побутового обслуговування у Дергачах відновили водопостачання багатоквартирного будинку за адресою вул. Сумський шлях, 176, а Дергачівський РЕМ виконав близько 80% із усіх заявок на ремонт електроенергії, що надійшли від мешканців міста», – повідомили у відомстві.

Запеклі бої у Деркачах ведуться вже тривалий час. Російські окупанти намагаються захопити місто, але українські захисники героїчно протистоять їм.

Нагадаємо, окупанти снарядом знищили Інститут аграрних наук на Харківщині (фото, відео).

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