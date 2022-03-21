Заборонити побутову хімію і перейти на соду. Російський експерт зробив дивну заяву

У Росії вже шукають альтернативу іноземним продуктам, які швидко закінчуються

Голова Національної спілки прав споживачів Росії Павло Шапкін назвав «позитивним фактором» зростання цін на побутову хімію, а також поставив під сумнів корисність товарів побутової хімії для сучасних людей в цілому і росіян зокрема. Про це він заявив в ефірі «Радіо 1».

Експерт дивується, як зараз сучасні люди не можуть уявити своє життя без побутової хімії при тому, що «50 років тому це питання нікого не хвилювало». Шапкін також заявив, що «російська нація вижила протягом тисячоліть без побутової хімії» і запропонував відмовитися від неї зараз й повернутися до прадавніх часів. «Взагалі потрібно забороняти побутову хімію і замінювати її простими народними засобами, содою, наприклад», – пропонує Шапкін.

Він зазначив, що росіяни щорічно використовують понад 4 млн тон миючих і косметичних засобів. Велика кількість хімії, переконує Шапкін, згубно впливає не тільки на здоров'я, але і забруднює навколишнє середовище.

Нагадаємо, Захід наклав на Росію найбільш жорсткі санкції через її напад на Україну. Сотні компаній і фірм заявили про припинення співпраці з окупантами.

Цього тижня проти країни-терористки введуть ще низку обмежень. Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Український уряд продовжує посилено працювати з представниками інших країн, щоб проти Росії вводили нові санкції.