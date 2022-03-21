Розвідка Британії розповіла про марні спроби рашистів обійти Миколаїв

Росіяни намагаються потрапити до перлини біля моря, щоб блокувати узбережжя

Розвідка Великої Британії повідомила, що росіяни вперто намагаються обійти Миколаїв у напрямку Одеси. На щастя, їм це зовсім не вдається. Відповідну інформацію оприлюднили у Telegram Міноборони Великої Британії ввечері 20 березня.

«Російські сили, що наступають із Криму, все ще намагаються обійти Миколаїв, прагнучи рухатися на захід, у бік Одеси. Ці сили мало просунулися за останній тиждень», – повідомила британська розвідка.

Також у відомстві пояснили, що блокада українського узбережжя, ймовірно, погіршить гуманітарну ситуацію в Україні. Адже це перешкоджає доставці життєво важливих вантажів українському населенню.

Нагадаємо, вчора у небі Одещини українська ППО збила безпілотник окупантів.

Раніше добровольці з Одеси «віджали» в окупантів танк.

Як повідомлялося, біля Одеси спостерігається підвищена активність кораблів РФ – Міноборони США.

Напередодні британська розвідка заявила, що Росії не вдалося взяти під контроль повітряний простір України.

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