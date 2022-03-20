На сході України ЗСУ збили ворожі літак та вертоліт
Приблизно 170 осіб рашистів стали «вантажем 200»
Сьогодні на Донецькому та Луганському напрямках наші захисники відбили сім атак ворога. Про це інформує Операція об'єднаних сил у Facebook.
Військовослужбовці Об’єднаних завдали втрат російським окупантам.
Українські захисники знищили:
- 12 танків;
- 9 БМП;
- 3 автомобілі.
Загальні втрати живої сили противника склали приблизно 170 осіб.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили ворожий літак Су-34 та вертоліт окупантів.
«Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, ЗСУ на східному напрямку знищили десятки одиниць техніки і сотню окупантів.