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    Події в Україні

    На сході України ЗСУ збили ворожі літак та вертоліт

    Також окупантам завдали втрат на землі - На сході України ЗСУ збили ворожі літак та вертоліт
    Також окупантам завдали втрат на землі
    фото: ЗСУ

    Приблизно 170 осіб рашистів стали «вантажем 200»

    Сьогодні на Донецькому та Луганському напрямках наші захисники відбили сім атак ворога. Про це інформує Операція об'єднаних сил у Facebook.

    Військовослужбовці Об’єднаних завдали втрат російським окупантам.

    Українські захисники знищили:

    • 12 танків;
    • 9 БМП;
    • 3 автомобілі.

    Загальні втрати живої сили противника склали приблизно 170 осіб.

    Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили ворожий літак Су-34 та вертоліт окупантів.

    «Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, ЗСУ на східному напрямку знищили десятки одиниць техніки і сотню окупантів.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна літак вертоліт Україна Facebook окупація #stoprussia
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    На сході України ЗСУ збили ворожі літак та вертоліт