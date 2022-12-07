Чому Червоний Хрест називає війну «конфліктом»: пояснення організації 

Міжнародний комітет Червоного Хреста в Україні неодноразово по зазнавав критики через те, що не вживає слова війна

Міжнародний комітет Червоного Хреста в Україні (скорочено МКЧХ) та всьому світі дотримується позиції нейтральності щодо сторін конфліктів. Відтак слово «війна» працівники організації не вживають. Українці часто трактують це як нерішучість, однак насправді все пояснюється міжнародною правовою термінологією, пише «Українська правда» після спілкування із представниками Червоного Хреста.

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«Так прописано в Женевській конвенції: буває міжнародний і неміжнародний збройний конфлікт. Війна – не юридичний термін. Може бути інформаційна, економічна війна, навіть між фанатами різних футбольних команд», – кажуть працівники МКЧХ.

З тих же причин Червоний Хрест називає обміни «одночасним звільненням і передачею». А замість «гуманітарний коридор» каже safe passage, тобто «безпечний вихід». Спілкуючись із людьми, працівники МКЧХ не вказують на винуватців, незалежно від масштабу трагедії.

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«Ми не зважаємо на політичні погляди. Якщо заходимо в приміщення, а там стоять прапорці, ми не звертаємо на це увагу. Не можна навіть уточнювальні питання ставити людям», – пояснює речник Червоного Хреста в Україні Олександр Власенко.

Нагадаємо, у середині жовтня Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) не приїхав на лінію розмежування із тимчасово окупованою територією, де на нього чекала українська делегація. Під час зустрічі організацію хотіли спонукати домогтися від Росії доступу до колонії в окупованій Оленівці та відвідати українських військовополонених.

Також повідомлялося, що російське товариство Червоного Хреста оголосило збір грошей для сімей окупантів.