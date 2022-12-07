Головна Країна Політика
search button user button menu button

Чому Червоний Хрест називає війну «конфліктом»: пояснення організації 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Чому Червоний Хрест називає війну «конфліктом»: пояснення організації 
Працівники МКЧХ насамперед дотримуються позиції нейтральності 
фото з відкритих джерел

Міжнародний комітет Червоного Хреста в Україні неодноразово по зазнавав критики через те, що не вживає слова війна

Міжнародний комітет Червоного Хреста в Україні (скорочено МКЧХ) та всьому світі дотримується позиції нейтральності щодо сторін конфліктів. Відтак слово «війна» працівники організації не вживають. Українці часто трактують це як нерішучість, однак насправді все пояснюється міжнародною правовою термінологією, пише «Українська правда» після спілкування із представниками Червоного Хреста.

«Так прописано в Женевській конвенції: буває міжнародний і неміжнародний збройний конфлікт. Війна – не юридичний термін. Може бути інформаційна, економічна війна, навіть між фанатами різних футбольних команд», – кажуть працівники МКЧХ.

З тих же причин Червоний Хрест називає обміни «одночасним звільненням і передачею». А замість «гуманітарний коридор» каже safe passage, тобто «безпечний вихід». Спілкуючись із людьми, працівники МКЧХ не вказують на винуватців, незалежно від масштабу трагедії.

«Ми не зважаємо на політичні погляди. Якщо заходимо в приміщення, а там стоять прапорці, ми не звертаємо на це увагу. Не можна навіть уточнювальні питання ставити людям», – пояснює речник Червоного Хреста в Україні Олександр Власенко.  

Нагадаємо, у середині жовтня Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) не приїхав на лінію розмежування із тимчасово окупованою територією, де на нього чекала українська делегація. Під час зустрічі організацію хотіли спонукати домогтися від Росії доступу до колонії в окупованій Оленівці та відвідати українських військовополонених. 

Також повідомлялося, що російське товариство Червоного Хреста оголосило збір грошей для сімей окупантів.

Читайте також: Міжнародний комітет Червоних хрестиків-ноликів
Теги: війна конфлікт українці хрест червоний хрест

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Херсонці отримають по 1200 грн одноразової допомоги
Червоний Хрест виділить 100 млн грн для мешканців одного з регіонів України 
17 листопада, 03:51
Україна заявляє, що Російський Червоний Хрест порушив принцип нейтральності організації
Російський Червоний Хрест збирає гроші для сімей окупантів: реакція України
24 жовтня, 19:44
  Українська делегація дарма чекала представників організації 
Червоний Хрест не приїхав на лінію розмежування
17 жовтня, 17:46

Політика

Чому Червоний Хрест називає війну «конфліктом»: пояснення організації 
Чому Червоний Хрест називає війну «конфліктом»: пояснення організації 
Окупанти вперше за довгий час атакували Україну іранськими дронами
Окупанти вперше за довгий час атакували Україну іранськими дронами
«Залишили Херсон, залишите і Радбез». Кислиця дотепно потролив Небензю
«Залишили Херсон, залишите і Радбез». Кислиця дотепно потролив Небензю
Кабмін звільнив Олену Богдан з посади голови Держетнополітики
Кабмін звільнив Олену Богдан з посади голови Держетнополітики
Заборона в Україні московської церкви. Зареєстровано петицію на підтримку законопроєкту
Заборона в Україні московської церкви. Зареєстровано петицію на підтримку законопроєкту
Фаріон розказала, як Кучма та Медведчук надурили Путіна 
Фаріон розказала, як Кучма та Медведчук надурили Путіна 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
109K
Фаріон розказала, як Кучма та Медведчук надурили Путіна 
76K
Угорщина відмовилась тренувати українських військових: МЗС відреагувало
18K
Ображений терорист Гіркін пояснив, чому втік з фронту
15K
7 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
15K
The Guardian: Удари по російських авіабазах – Київ продовжує дивувати
13K
Фаріон пояснила історичну першопричину трагедій у Бучі, Маріуполі та Ізюмі

Новини

Ексначальника СБУ Харківщини знову залишили під вартою
Сьогодні, 09:00
ЗСУ відбили атаки окупантів поблизу семи населених пунктів Донеччини
Вчора, 07:07
За добу ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донбасі – Генштаб
5 грудня, 07:03
За добу авіація ЗСУ завдала 20 ударів по базах окупантів – Генштаб
3 грудня, 07:26
У Києві відбувся тренінг з тактичної медицини для журналістів
2 грудня, 15:45
ЗСУ відбили 14 ворожих атак у двох областях – Генштаб
2 грудня, 06:56

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту