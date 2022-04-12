Ізюм на межі виживання. Україна закликає відкрити гумкоридор

Поводження російських окупантів із мирним населенням кваліфікується як воєнний злочин та злочин проти людяності

Місто Ізюм на Харківщині на межі виживання. За підрахунками міської влади, зараз в Ізюмі перебуває близько 15 тисяч цивільних осіб. Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

«Через активні бойові дії та окупацію території там немає ні світла, ні води, ні тепла, ні зв’язку. Медичні заклади не працюють, ліків немає. Люди голодують, адже доставити їм продукти харчування наразі неможливо, які і евакуювати їх з міста. Місто повністю окуповане - Ізюм став для армії РФ логістичним центром: туди стягуються війська, щоб далі вести наступ на Донецьку область», - написала Денісова на своїй сторінці у Facebook.

Омбудсмен зазначила, що поводження росіян із мирним населенням кваліфікується як воєнний злочин та злочин проти людяності і підпадає під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, відповідно до Статуту Міжнародного військового трибуналу та Римського статуту Міжнародного кримінального суду, та є грубим порушенням норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Денісова закликала Міжнародний Комітет Червоного Хреста вжити всіх можливих заходів для відкриття безпечного гуманітарного коридору для евакуації цивільного населення з Ізюма.

Також вона звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти вчинення РФ військових злочинів і злочинів проти людяності та порушень прав людини в Україні.

Як повідомлялося, в районі міста Ізюм ворог веде бойові дії силами окремих підрозділів зі складу 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій. Проводить повітряну розвідку з метою виявлення позицій підрозділів наших військ та визначення маршрутів їх висування.