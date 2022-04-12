Провокація РФ не пройде: влада вивезла з Луганщини весь хлор

До Дніпра з Луганщини вивезено весь хлор

Населення Луганщини убезпечено від ще одного злочину російських окупантів

У російських ЗМІ поширюється фейк про те, що Україна «влаштує акцію з масовим знищенням мирних жителів у ОРДЛО». Повідомляється, нібито українська армія збирається підірвати 10 тонн хлору, що знаходяться на Попаснянському водоканалі у Білогорівці для очищення води.

Українська влада пішла на випередження. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Ми сьогодні вивезли увесь хлор до Дніпра. На нашому водоканалі воду тепер очищують дорогою, проте абсолютно безпечною речовиною», - заявив він.

«Провокації не пройдуть! Росія не зможе повісити свої злочини на інших, їй доведеться взяти на себе відповідальність за знищення мирного населення України, оскільки Міжнародні суди вже працюють над розслідуванням скоєних окупантами злочинів на території нашої держави», - зазначив Гайдай.

Нагадаємо, 11 квітня рашисти скинули з безпілотника на Маріуполь невідому токсичну речовину.

Міністерство оборони України наразі перевіряє інформацію про можливе застосування хімічної зброї російськими окупантами в Маріуполі.

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